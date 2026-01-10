¡Con el pie! La tremenda atajada de Guillermo Viscarra para evitar el 1-0 de Independiente [VIDEO]

El salvador de La Victoria. Guillermo Viscarra se vistió de héroe para evitar el 1-0 de Independiente en el primer partido de Alianza Lima por la Serie Río de la Plata 2026.

El cuadro de Pablo Guede empezó el encuentro buscando el partido. De hecho, contó con llegadas de peligro. Sin embargo, poco a poco, Independiente empezó a quitarle el balón a su rival.

Así, a los 17', casi cae el primero del cuadro argentino. Luciano Barros recibió el balón por el sector derecho y, de primera, lanzó un centro al corazón del área que fue interceptado por Lautaro Millán.

La pelota tomó mayor velocidad, tomando a Guillermo Viscarra pasado. Pero el boliviano estiró el pie, evitando el 1-0 para Independiente.

La atajada de Guillermo Viscarra para evitar el 1-0 de Independiente | Fuente: X

Alianza Lima vs. Independiente: alineaciones confirmadas

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Eryc Castillo, Pedro Aquino, Fernando Gaibor, Sergio Peña, Jairo Vélez; Federico Girotti y Paolo Guerrero. DT: Pablo Guede.

Independiente: Joaquín Blázquez; Luciano Barros, Juan Fedorco, Sebastián Valdez, Milton Valenzuela; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone ©, Walter Mazzantti, Lautaro Millán, Josías Palais; e Ignacio Pussetto. DT: Gustavo Quinteros.

LA PREVIA

En Alianza Lima ultiman detalles para debutar con el pie derecho en su primer amistoso de la pretemporada. Lo hará ante Independiente de Avellaneda y posteriormente tiene un par de cotejos más confirmados frente a Unión Santa Fe y Colo Colo, también por el mismo torneo.

"Va a ser otro año lindo. Los objetivos están claros y vamos a esforzarnos desde el primer día. Los refuerzos son excelentes jugadores y por eso los trajeron acá", sostuvo Guillermo Viscarra, portero de Alianza, en la previa.