"Me cumplieron en todo": Pablo Guede reveló si habrá más refuerzos en Alianza Lima

Se pone la mochila. Pablo Guede, técnico de Alianza Lima, aseguró que el objetivo para la temporada es salir campeón.

En conversación con ESPN, previo al duelo contra Independiente por la Serie Río de la Plata, dijo que existen varias razones por las que aceptó el desafío del club blanquiazul, como el último año de Paolo Guerrero y el aniversario 125 de la institución.

"La verdad que muy contento de llegar al equipo más grande de Perú y con el objetivo claro de salir campeón. El objetivo es muy claro desde que me llamaron. A eso se suma que es el último año de Paolo (Guerrero) y creo que es un desafío que me ilusiona", indicó en un primer momento.

"No es que me puse la mochila, es el objetivo del club y está enfocado en eso. Son los 125 años del club, hay muchos incentivos. Cuando un club es grande, ese es el objetivo", complementó.

¿Habrá más refuerzos en Alianza Lima?

Luego, al ser consultado sobre si habrá refuerzo, indicó que, con la llegada de Luis Advíncula, todo está cerrado, a la espera de que no ocurra alguna lesión.

"Se movieron muy rápido y me cumplieron en todo. 'No te preocupes, que el 5 de enero tendrás todo el equipo armado'. Hoy llegó Luis (Advíncula) y ya cerramos con Luis", dijo al inicio.

"Esperamos que no tengamos ningún percance de lesiones ni nada de eso, pero hay que terminar de analizar todo eso, pero estoy muy contento", finalizó.