Alianza Lima vs. Independiente EN VIVO: juegan en Montevideo por fecha 1 de la Serie Río de La Plata 2026

Alianza Lima vs. Independiente se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana por la fecha 1 de la Serie Río de La Plata 2026.

En Alianza Lima ultiman detalles para debutar con el pie derecho en su primer amistoso de la pretemporada. Lo hará ante Independiente de Avellaneda y posteriormente tiene un par de cotejos más confirmados frente a Unión Santa Fe y Colo Colo, también por el mismo torneo.

"Va a ser otro año lindo. Los objetivos están claros y vamos a esforzarnos desde el primer día. Los refuerzos son excelentes jugadores y por eso los trajeron acá", sostuvo Guillermo Viscarra, portero de Alianza, en la previa.

Alianza Lima vs Independiente: altas y bajas de los ‘blanquiazules’ en la Serie Río de la Plata 2026



El plantel que ahora dirige Pablo Guede sumó nombres como los de Federico Girotti, Jairo Vélez, D'Alessandro Montenegro, Cristian Carbajal, Luis Ramos y Mateo Antoni. En tanto, salieron Pablo Ceppelini, Guillermo Enrique, Hernán Barcos, Ricardo Lagos y Ángelo Campos.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Independiente en vivo por la Serie Río de La Plata?

El partido está programado para el sábado 10 de enero en el Estadio Parque Viera (Montevideo). El recinto tiene una capacidad para 8,000 espectadores.

⚪️¡𝑷𝑹𝑶́𝑿𝑰𝑴𝑶 𝑷𝑨𝑹𝑻𝑰𝑫𝑶!🔵



𝑷𝑹𝑬𝑻𝑬𝑴𝑷𝑶𝑹𝑨𝑫𝑨 𝟐𝟎𝟐𝟔. 💪🏾



🆚: @Independiente

📆: 𝟏𝟎/𝟎𝟏

⌚️: 𝟕:𝟎𝟎 𝐩.𝐦. (𝐡𝐨𝐫𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐮𝐚𝐧𝐚).

🏟️: 𝐏𝐚𝐫𝐪𝐮𝐞 𝐕𝐢𝐞𝐫𝐚 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐞𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨🇺🇾

🏆: 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐑𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐋𝐚 𝐏𝐥𝐚𝐭𝐚. pic.twitter.com/HkWRJxLzgM — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) January 9, 2026

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Independiente en vivo por la Serie Río de la Plata 2026?

En Perú , el partido Alianza Lima vs Independiente comienza a las 7:00 p.m.



, el partido Alianza Lima vs Independiente comienza a las 7:00 p.m. En Colombia, el partido Alianza Lima vs Independiente comienza a las 7:00 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Lima vs Independiente comienza a las 7:00 p.m.

En Chile, el partido Alianza Lima vs Independiente comienza a las 9:00 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Lima vs Independiente comienza a las 8:00 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs Independiente comienza a las 8:00 p.m.

En Argentina, el partido Alianza Lima vs Independiente comienza a las 9:00 p.m.

En Brasil, el partido Alianza Lima vs Independiente comienza a las 9:00 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza Lima vs Independiente comienza a las 9:00 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Alianza Lima vs Independiente en vivo?

El partido de Alianza Lima contra Independiente será transmitido por la plataforma streaming Disney+. RPP.pe lleva los goles y todas las incidencias.

Alianza Lima vs. Independiente: alineaciones posibles

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Mateo Antoni, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor; Eryc Castillo, Gaspar Gentile y Paolo Guerrero.

Independiente: Mateo Morro; Luciano Barros, Fernando Closter, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Ignacio Malcorra, Luciano Cabral, Tomás Parmo; Santiago Montiel y Enzo Taborda.