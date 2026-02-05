Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Alondra Vílchez, exjugadora de Universitario, anotó con Alianza Lima por la 'Noche blanquiazul' femenina

Alondra Vílchez integra también la Selección Peruana femenina.
Alondra Vílchez integra también la Selección Peruana femenina. | Fuente: Alianza Lima
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Alondra Vílchez convirtió el segundo tanto de Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

Geraldine Cardona y Alondra Vílchez anotaron para Alianza Lima, que enfrentó este jueves a LDU por la 'Noche blanquiazul' femenina. El bicampeón nacional contó con un gran apoyo de sus hinchas en el estadio Alejandro Villanueva.

A los 16 minutos del primer tiempo, la colombiana Estefanía González asistió a a Vílchez, que con uns sublime definición aumentó la cuenta a favor de Alianza.

Noticia en desarrollo...

Alianza Lima vs. LDU: así arrancaron el partido

Alianza: López, Tacilla, Molina, Romero, Azabache, Cardona, González, Flores, Vilchez, Manisha, Marquinez. DT: Letelier.

LDU: Suárez, Angulo, Cuadra, Sánchez, Agudelo, Reyes, Quiñónez, Tapuy, Caicedo, Celis, Spenig. DT: Londoño.

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Alianza Lima Alianza Femenino Videos más vistos Videos LDU Alondra Vílchez

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA