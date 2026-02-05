Alondra Vílchez, exjugadora de Universitario, anotó con Alianza Lima por la 'Noche blanquiazul' femenina

Geraldine Cardona y Alondra Vílchez anotaron para Alianza Lima, que enfrentó este jueves a LDU por la 'Noche blanquiazul' femenina. El bicampeón nacional contó con un gran apoyo de sus hinchas en el estadio Alejandro Villanueva.

A los 16 minutos del primer tiempo, la colombiana Estefanía González asistió a a Vílchez, que con uns sublime definición aumentó la cuenta a favor de Alianza.

Noticia en desarrollo...

Alianza Lima vs. LDU: así arrancaron el partido

Alianza: López, Tacilla, Molina, Romero, Azabache, Cardona, González, Flores, Vilchez, Manisha, Marquinez. DT: Letelier.

LDU: Suárez, Angulo, Cuadra, Sánchez, Agudelo, Reyes, Quiñónez, Tapuy, Caicedo, Celis, Spenig. DT: Londoño.