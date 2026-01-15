Al archirrival: Alondra Vílchez es nueva jugadora de Alianza Lima tras salir de Universitario

Los equipos en la Liga Femenina 2026 siguen con sus trabajos de pretemporada y sus respectivas dirigencias trabajan para sumar más fichajes. Este es el caso de Alianza Lima.

Sucede que Alianza Lima anunció por todo lo alto el fichaje de la delantera peruana Alondra Vílchez, quien en las últimas horas dejó la camiseta de Universitario de Deportes. Las íntimas, por medio de sus redes sociales, le dieron la bienvenida a su refuerzo con el que afrontarán la temporada entrante.

"Mismas metas, misma hambre. A dejarlo todo, Alondra. ¡Bienvenida a tu nueva casa!", fue lo que le dijeron a Vílchez tanto en Facebook, X como en Instagram.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

📋 Conoce a 𝐀𝐥𝐨𝐧𝐝𝐫𝐚 𝐕𝐢𝐥𝐜𝐡𝐞𝐳. ✍🏾 pic.twitter.com/1mWiNPhJTC — Alianza Lima Femenino (@AlianzaLimaFF) January 15, 2026

Alondra Vílchez ya es de Alianza Lima

Rápidamente, los hinchas del cuadro aliancista -que es el vigente campeón del fútbol femenino nacional- saludaron su incorporación.

No todo quedó allí ya que las redes sociales del club de La Victoria subieron imágenes del saludo de su fichaje con sus nuevas compañeras. Ya trabaja bajo las órdenes del director técnico José Letelier.

En la previa de su llegada a Alianza Lima, en Universitario agradecieron lo hecho por Alondra Vílchez. En la 'U' cuentan con el chileno Carlos Alberto Véliz como su nuevo entrenador.

"Gracias, Alondra. Agradecemos el profesionalismo mostrado por Alondra Vilchez durante su paso por las Leonas", le dijeron de manera breve. En la tienda crema, por ejemplo, no gozó de muchos minutos y solo anotó cuatro goles.

Se dieron salidas en Universitario para este 2026

Por su parte, en Universitario -hasta el momento- dieron razón de la marcha de hasta nueve jugadoras en su primer equipo.

Tatiana Castañeda

Karen Páez

Melicia Aguilar

Gisela Pino

Silvana Alfaro

Sandra Arévalo

Catalina Usme

Kimbherly Flores

Alondra Vílchez



En tanto, se confirmaron las incorporaciones de Stephanie 'Fefa' Lacoste, Pierina Núñez, María Fernanda Dávila, Sofía Oxandabarat y Daiana Farías.