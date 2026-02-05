Últimas Noticias
Fiesta en Alianza: la hermana de Edwin Cardona anotó un golazo en la 'Noche Blanquiazul' femenina [VIDEO]

Edwin Cardona celebra en el estadio Alejandro Villanueva.
Edwin Cardona celebra en el estadio Alejandro Villanueva. | Fuente: Alianza Lima
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Geraldine Cardona abrió el marcador en el partido entre Alianza Lima vs LDU en el estadio Alejandro Villanueva.

Alianza Lima presentó este jueves su plantel y como plato de fondo enfrentó a LDU de Ecuador por la Noche Blanquiazul Femenina 2026. El bicampeón peruano dominó desde el arranque de las acciones y no sorprendió que aperturó el marcador.

A los 11 minutos, LDU falló en salida y el balón lo recuperó Geraldine Cardona, que con un 'misil' anotó el primer tanto para el festejo de los hinchas íntimos en el estadio Alejandro Villanueva.

La hermana de Edwin Cardona, exjugador de la Selección de Colombia, juega como '6' en el centro de la volante. Llega procedente de Atlético Nacional de Medellón en el cual se desempeñaba como capitana.

Alianza, dirigido por el chileno José Letelier, buscará esta temporada ganar el tricampeonato nacional.

Alianza Lima vs LDU: así arrancaron el partido

Alianza: López, Tacilla, Molina, Romero, Azabache, Cardona, González, Flores, Vilchez, Manisha, Marquinez. DT: Letelier.

LDU: Suárez, Angulo, Cuadra, Sánchez, Agudelo, Reyes, Quiñónez, Tapuy, Caicedo, Celis, Spenig. DT: Londoño.

