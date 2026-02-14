¡Golazo! Felipe Vizeu anotó con genial maniobra en el Sporting Cristal vs. Juan Pablo II [VIDEO]

Felipe Vizeu rompió la paridad del partido entre Sporting Cristal ante Juan Pablo en Chongoyape (Lambayeque).

Sporting Cristal empezó con el pie derecho ante Juan Pablo II, en choque correspondiente a la tercera jornada del Torneo Apertura 2026. El cuadro celeste abrió el marcador a través del delantero brasileño Felipe Vizeu.

A los 9 minutos, Cristal atacó con una gran ofensiva liderada por Catriel Cabellos que buscó el espacio. Así dio un centro en el corazón del área y el balón quedó en la posición de Felipe Vizeu, que marcó con una gran maniobra en un espacio reducido.

Vizeu, de 28 años, celebró y se convierte en el goleador de Cristal en lo que va la temporada, ya que suma dos anotaciones. El primero de ello lo convirtió en la derrota ante Melgar.

El equipo dirigido por Paulo Autuori jugará en la próxima fecha de la Liga1 contra Universitario de Deportes en el estadio Alberto Gallardo. La cita será el sabado 21 de febrero a partir de las 4 de la tarde (hora peruana).

Así anotó Vizeu en el Cristal vs Juan Pablo II. | Fuente: L1 Max

Juan Pablo II vs Sporting Cristal: alineaciones iniciales

Juan Pablo II: Vega; Sánchez, Fuentes, Iriarte, Agusto; Ramírez, Durán, Flores, Cueva; Henricks, Juambeltz DT: M. Zuleta

Sporting Cristal: Enríquez; Sosa, Araujo, Lutiger, Cristiano; Távara, Wisdom, Cabellos; Castro, Benavente y Vizeu. DT: P. Autuori