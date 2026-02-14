Debate presidencial se realizaría en seis fechas, con grupos de 12 candidatos por jornada, según funcionario del JNE

El cronograma electoral con miras a los comicios generales del próximo 12 de abril continúa avanzando. En dicha programación, uno de los aspectos que más interés genera entre los electores es el debate entre candidatos presidenciales, por ser una ocasión precisa para conocer los planes de gobierno de cada uno.

Sin embargo, las próximas elecciones plantean la particularidad de tener 36 aspirantes a la Presidencia. En ese sentido, Carlos Vilela, director nacional de Educación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en entrevista con el programa Elecciones al Día, indicó que las organizaciones políticas podrían llegar a un consenso respecto a un modelo de debate presidencial propuesto por la entidad electoral.

Dicho esquema plantea 6 fechas de debates: 23, 24 y 25 de marzo; y 30, 31 y 1 de abril. En cada una de esas jornadas, participaran grupos de 12 candidatos.

"Hemos podido llegar a un consenso por el bien de la ciudadanía, por el bien de tener un voto informado en todo el país este 12 de abril", sostuvo Vilela.

"Ha sido una sesión bastante interesante con todas las organizaciones políticas que, justamente, van a presentar a sus candidatos presidenciales este 12 de abril, y ya podemos decir, por fin, que se va a realizar en dos grandes jornadas el debate presidencial. Será los días 23 24 y 25 de marzo, una primera jornada del ciclo de debates; y la siguiente será justamente el 30, 31 de marzo y 1 de abril", indicó.

Respecto al desarrollo de cada fecha, Vilela indicó que en cada ocasión habrá 12 candidatos que expondrán determinados temas y, la siguiente semana, habrá otros 12 distintos.

"Cada día habrá un grupo de 12 [candidatos] que estarán ellos divididos por bloques para que puedan exponer diversos temas esa primera semana y, la siguiente semana, otro bloque de 12 candidatos que, justamente, no van a coincidir ese segundo bloque el mismo sorteo de candidatos. Van a ser diferentes", explicó.

El funcionario del JNE indicó que la propuesta aún viene siendo afinada con los aportes de las organizaciones políticas.

"Esto no termina aquí, esto aun tiene más días para poder llegar a consensos entre los diversos detalles que va a tener este debate presidencial: temas, moderadores, tiempos y eso vendrá en los siguientes días que vamos a seguir teniendo reuniones con las organizaciones políticas", sostuvo.

JNE plantea debates complementarios

Teniendo en cuenta el amplio número de candidatos a senadores y diputados, Vilela dijo que se está planteando la posibilidad de debates complementarios, donde interactúen candidatos a diputados, a senadores y al Parlamento Andino.

"[El viernes] ha servido también la oportunidad para poder conversar sobre las diferentes oportunidades que está brindando el JNE para que la población votante pueda conocer qué propuestas tienen los candidatos, por ejemplo, a diputados y senadores. Estamos proponiendo que sigan viniendo los candidatos presidenciales al canal del JNE a grabar sus videos de presentación de sus planes de gobierno, de manera resumida, para colgarlos en la plataforma web de Voto Informado", indicó.

"De igual manera, hemos invitado a que las organizaciones políticas puedan designar a los candidatos jóvenes, de 18 a 35 años, de diputados, para que también presenten los candidatos jóvenes a diputados sus propuestas de trabajo, en el marco de esta población joven. También hemos apostado porque los candidatos a Parlamento Andino puedan también presentar sus propuestas de gobierno en este mes de febrero", añadió.

Finalmente, Vilela destacó que se ha "podido consensuar, con las organizaciones políticas, para que se puedan desarrollar agendas parlamentarias en cada una de las regiones".