Definió mal: Alex Valera perdió clara ocasión de gol en el Universitario vs Cusco FC [VIDEO]

Universitario de Deportes contó con una clara ocasión de gol en el primer tiempo ante Cusco FC. Alex Valera fue protagonista de la jugada del encuentro válido por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026.

Cuando se jugaba el minuto 15, Valera lideró un contragolpe mortal: después de una asistencia de Jairo Concha, controló el balón y tras superar a su rival en velocidad, quedó mano a mano contra el arquero de Cusco FC.

Sin embargo, el atacante de la Selección Peruana erró en la definición, ya que su remate de zurda salió lejos del arco defendido por Pedro Díaz.

Universitario llegó a este partido tras ganar por 2-0 a ADT en el estadio Monumental. Uno de los tantos lo marcó Valera.

Alex Valera es el '9' de Universitario. | Fuente: L1 Max

Universitario vs Cusco FC: así arrancaron

Universitario: Diego Romero; Ánderson Santamaría, Caín Fara, César Inga; Hugo Ancajima, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Lisandro Alzugaray y Alex Valera.

Cusco FC: Pedro Díaz; Aldair Fuentes, Carlos Gamarra, Álvaro Ampuero; Marlon Ruidías, Oswaldo Valenzuela; Nicolás Silva, Carlos Díez, Iván Colman, Lucas Colitto; Facundo Callejo.