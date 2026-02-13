"¿Terminaron de hablar de mí?": Maju Mantilla y el irónico mensaje para sus detractores en nuevo podcast

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se separaron tras trece años de matrimonio. |
Fuente: Instagram (majumantilla)
Gustavo Salcedo fue captado pasando la noche en casa de Maju Mantilla
Gustavo Salcedo fue visto pasando la noche en la casa de Maju Mantilla, así como recibiendo visitas de su nueva saliente: una joven médico-veterinaria de nombre María Pía Vallejos Cabada, quien confirmó que viene conociendo al todavía esposo de la exMiss Mundo.
Según imágenes difundidas por Amor y fuego, Salcedo se dirigió a un mismo departamento dos días seguidos donde entró y salió por la puerta principal. Luego de salir, la joven entró a bordo de una moto.
Ese mismo día, por la noche, el empresario fue grabado en un local de comida con sus padres y sus hijos menores para ir, a bordo de su camioneta, al nuevo departamento de Maju Mantilla, quien llegó horas después entrando al mismo espacio que su exesposo.
Luego de varias horas, el programa de espectáculos pudo grabar a Salcedo saliendo del domicilio a las 6 de la mañana. “Gustavo salió con ropa diferente a la que entró. Luego, se fue al club Regatas, luego a trabajar. La veterinaria lo buscó a su trabajo por la tarde, ingresa con todo y moto”, señaló el informe.
En efecto, María Pía Vallejos estuvo alrededor de tres horas con Gustavo Salcedo. Luego, de despedirse de ella, Salcedo vuelve a dirigirse a la casa de la presentadora de televisión. “Por la mañana, va a su trabajo, luego va al supermercado. Va otra vez al departamento de María Pía”, señala Amor y fuego.
Eso no es todo. Gustavo Salcedo y Maju Mantilla fueron grabados yendo al Sur donde se quedaron en una casa de playa en Punta Hermosa. Al día siguiente, ambos van a La Molina y finalmente, Salcedo vuelve al mismo departamento donde están Maju y sus hijos.
“Se trata de una jugada a 'doble cachete'. Por un lado, visitando a una joven veterinaria en su departamento. Por otro lado, pasando una noche a solas con su aún esposa Maju Mantilla”, resaltó el programa.
Joven confirma que sale con Gustavo Salcedo: “La pasamos bien juntos”
Gustavo Salcedo fue interceptado por las cámaras de Amor y fuego para ser consultado sobre su nueva saliente. No obstante, el deportista no quiso referirse al tema.
“La verdad no voy a dar ninguna declaración, No es necesario. Además, yo soy una persona que está separada hace buen tiempo y no tengo porque dar explicaciones", expresó.
Por otro lado, María Pía Vallejos confirmó que viene saliendo con Gustavo Salcedo y que este la visita a su departamento.
“Si, estamos saliendo. Yo lo conozco hace tiempo y simplemente hemos decidido conocernos de otra manera. Yo creo que si dos personas tienen un interés mutuo es lógico que compartan tiempo juntos”, expresó.
En ese sentido, mencionó que está “encantada” con el padre de los hijos de Maju Mantilla. “De lo que conozco de él, me parece un caballero, un chico A1, la verdad, guapísimo, deportista. Yo también soy deportista. Estamos tranquilos, estamos contentos, estamos yendo poco a poco”, sostuvo.
“Nos seguirán viendo juntos”, señaló joven que sale con Gustavo Salcedo
En otro momento, María Pía Vallejos mencionó que no conoce a Maju Mantilla y que comprende que Gustavo Salcedo todavía tenga que solucionar cosas de su separación.
“No la conozco a Maju (…) Tampoco tengo que saber todo lo de él. Estamos saliendo. Nos estamos conociendo de otra manera. La pasamos bien juntos. Él está separado, yo estoy soltera desde hace mucho y estamos bien. Creo que, a veces, lo ven como algo formal, pero no es así”, explicó.
Del mismo modo, recalcó que los programas de espectáculos seguirán viéndola junto a Gustavo Salcedo, quien decidió no dar declaraciones sobre su nuevo romance.
“Si. Nos van a seguir viendo juntos. Si (estoy enamorada) y él también. Si es que lo han visto. Si dos personas están interesadas, es normal que los vean juntos. El tema de su separación es tema suyo”, acotó.