¡No lo dejen patear! Golazo de Jairo Concha para 2-0 de Universitario sobre Melgar (VIDEO)

Lo dejaron patear. El remate de larga distancia es una de las virtudes de Jairo Concha, que por esta vía anotó un golazo para el 2-0 de Universitario de Deportes en el amistoso de pretemporada frente a Melgar en el Estadio Monumental.

Después del primer cotejo de preparación, el fin de semana pasado ante Sport Boys, para el choque frente a los rojinegros el conjunto de Javier Rabanal mostró más dinamismo y coordinación con el balón. La 'U' tuvo muy pronto a Melgar sobre su campo y logró abrir el marcador en el prime tiempo gracias a Matías Di Benedetto.

En el comienzo de los segundos 30’, se mantuvo la misma formación. Uno de los de sellos que se ve en Universitario es la presión sobre campo contrario y así llegó el gol en los pies de Jairo Concha.

Edison Flores presionó y logró robarle el esférico a los rojinegros. Jairo Concha tomó el esférico y avanzó hasta la media luna del área, donde sacó un potente derechazo que no pudo atajar el guardameta Jorge Cabezudo.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

¿Jairo Concha se va de la ‘U’?

El ampliarse la cantidad de extranjeros para esta temporada llevó a los cremas a ir al mercado, no obstante, responde también a una medida de precaución por una posible partida de Jairo Concha, uno de los elementos vitales en los dos últimos años.

Hasta el seno de Universitario no ha llegado ninguna oferta formal por el mediocampista, quien tiene contrato hasta el final de este curso. Sin embargo, su agencia de representación considera que está en el momento ideal para emigrar al exterior, por lo que esperan recibir propuestas por Concha en las próximas semanas.

Jairo Concha, elegido en el equipo ideal de la Liga1 2025, se encuentra con el plantel de la ‘U’ realizando los trabajos de pretemporada, estando por el momento en los planes de Javier Rabanal.

Golazo de Jairo Concha para el 2-0 del amistoso ante Melgar | Fuente: Universitario TVU

Universirario vs. Melgar: así formaron en el partido

Universitario: Diego Romero; Caín Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Hugo Ancajima, Horacio Calcaterra, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores y Alex Valera. DT: Javier Rabanal.

FBC Melgar: Jorge Cabezudo; Cristian Bordacahar, Matías Lazo, Horacio Orzán, Nelson Cabanillas; Javier Salas, Pablo Erustes, Gian Carlo García, Bernardo Cuesta, Nicolás Figueroa y Ángel Obando. DT: Juan Reynoso.