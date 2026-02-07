Celebra Universitario: 'Nazario' Valera sorprende y anota con excelente remate ante Cusco FC [VIDEO]

Universitario de Deportes colocó el 1-0 de ante Cusco FC tras el tanto de Alex Valera, en duelo correspondiente a la segunda jornada del Torneo Apertura de la Liga1 Te Apuesto 2026.

Cuando se jugaba el minuto 57, José Carabalí se escapó a base de velocidad por la banda izquierda y ejecutó un centro que sorprendió a la defensa local. En este instante apareció Valera, que con un certero remate venció la resistencia del arquero Pedro Díaz.

De esta manera, el atacante de 28 años se cobró su revancha dado que en el primer tiempo se perdió una clara ocasión para anotar.

Universitario llegó a este partido tras ganar por 2-0 a ADT en el estadio Monumental. Uno de los tantos lo marcó Valera.

Así fue el gol de Alex Valera que es felicitado por Alzugaray. | Fuente: L1 Max

Universitario vs Cusco FC: así arrancaron en partido

Universitario: Diego Romero; Ánderson Santamaría, Caín Fara, César Inga; Hugo Ancajima, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Lisandro Alzugaray y Alex Valera.

Cusco FC: Pedro Díaz; Aldair Fuentes, Carlos Gamarra, Álvaro Ampuero; Marlon Ruidías, Oswaldo Valenzuela; Nicolás Silva, Carlos Díez, Iván Colman, Lucas Colitto; Facundo Callejo.