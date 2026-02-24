Lo sufre Cristal: Felipe Vizeu falló un gol cantado ante 2 de Mayo y provocó tremenda reacción de Paulo Autuori [VIDEO]

Felipe Vizeu no atraviesa un buen momento goleador, pero arrancó las acciones en el choque entre Sporting Cristal ante 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

En la ida, ambos equipos empataron 2-2 en Paraguay. El equipo ganador de esta llave se medirá en la tercera fase previa de la Copa Libertadores al vencedor de la eliminatoria que enfrenta al Carabobo venezolano y al Huachipato chileno.

Noticia en desarrollo...

Así fue la jugada de Felipe Vizeu en el Cristal vs 2 de Mayo. | Fuente: ESPN

Sporting Cristal vs 2 de Mayo: así arrancaron en duelo

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger Cristiano da Silva; Catriel Cabellos, Yoshimar Yotún, Martín Távara; Santiago González, Irven Ávila y Felipe Vizeu.

2 de Mayo: Ángel Martínez; Víctor Davalos, Pedro Sosa, Juan Saiz, Sergio Sanabria; Elías Alfonso, Ulises Coronel, Óscar Romero; Diego Acosta, Pedro Delvalle y Alan Gómez.