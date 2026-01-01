No piensa en el retiro: a los 44 años, Roque Santa Cruz fichó por el Nacional de Paraguay y disputará la Copa Sudamericana

A los 44 años, Roque Santa Cruz no piensa en el retiro. El veterano delantero fichó por el Nacional de Paraguay, noveno club de su dilatada carrera profesional.

Anoche, a pocos minutos de la llegada del 2026, ‘La Academia’ anunció la contratación de Santa Cruz, que en la pasada temporada defendió los colores del Libertad.

“Roque Santa Cruz es nuevo refuerzo de ‘La Academia’ para la temporada 2026. Llega para aportar toda su experiencia y liderazgo en busca de la gloria. ¡Bienvenido a tu nueva casa, Roque!”, destacó el club guaraní.

Con el Nacional, Roque Santa Cruz no solo enfrentará el reto de alzar un nuevo título en el balompié paraguayo, sino que -a nivel continental- disputará la Copa Sudamericana 2026.



¡Bienvenido a tu nueva casa, Roque! 👏 pic.twitter.com/VWNDbfAezz — Club Nacional Py (@clubnacionalpy) January 1, 2026

La dilatada carrera de Roque Santa Cruz

El Nacional será el tercer club de Paraguay que defenderá Roque Santa Cruz. El veterano delantero se formó en el Olimpia, donde debutó profesionalmente en 1997, en el milenio pasado.

En 1999, Santa Cruz fichó por el Bayern Munich alemán, donde compartió vestuario con los peruanos Claudio Pizarro (ya retirado) y Paolo Guerrero (hoy en Alianza Lima). El atacante paraguayo jugó en Alemania hasta 2007, cuando dio el salto a la Premier League, donde defendió los colores del Blackburn Rovers y del Manchester City.

El guaraní también jugó en el Betis y el Málaga -en LaLiga-, antes de fichar por el Cruz Azul mexicano. En 2016, volvió al Olimpia, para una segunda etapa muy prolífica, sumando 66 goles, en 148 partidos.

En 2022, ya con cuatro décadas, se sumó a Libertad de Paraguay, con el que jugó más de 132 partidos, anotando 23 goles. Este fue su último club antes de anunciar su fichaje por el Nacional.

Con la Selección de Paraguay, Roque Santa Cruz suma 32 goles, en 112 partidos. El delantero llegó a disputar tres Mundiales y varias ediciones de la Copa América.

