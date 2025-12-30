Kazuyoshi Miura desafía al tiempo: con casi 59 años, el legendario delantero seguirá su carrera en la tercera división de Japón

Viejo es el viento y aún sigue soplando. El legendario futbolista japonés Kazuyoshi Miura, próximo a cumplir 59 años, no piensa en el retiro y seguirá su dilatada carrera profesional en el Fukushima United FC, de la J3 League, la tercera división nipona.

A través de sus redes sociales oficiales, el club japonés oficializó el fichaje de ‘King Kazu’, que llegará en calidad de préstamo del Yokohama FC -dueño de su pase- por un periodo de seis meses.

“Nos complace anunciar que Kazuyoshi Miura se ha unido al equipo en una transferencia temporal procedente del Yokohama FC. El periodo de transferencia finalizará el 30 de junio de 2026”, resaltó el Fukushima United FC en un comunicado publicado en su página web oficial.

Según el club, Kazuyoshi Miura se incorporará a los entrenamientos el próximo sábado, 10 de enero, de cara al inicio de la temporada 2026, previsto para el mes de febrero.

Miura, leyenda viva del fútbol japonés, cumplirá así su temporada 41 como profesional. El Fukushima United será el decimoctavo club de su dilatada carrera.



Kazuyoshi Miura, legendario futbolista japonés

Nacido el 26 de febrero de 1967, Kazuyoshi Miura es uno de los futbolistas más veteranos en actividad. El delantero ha jugado en 18 clubes de cuatro continentes a lo largo de su dilatada carrera.

Inició su andar por el balompié profesional en el Santos, en 1986, tras lo cual jugó por varios clubes brasileños hasta regresar a su país, en 1990. Durante varios años, fue figura en el Tokyo Verdy (en ese entonces llamado Verdy Kawasaki), donde sumó 117 goles en 192 partidos.

A fines de los noventa, daría el salto a Europa, fichando por equipos de Italia y Croacia, antes de regresar a Japón en 2005, para una segunda etapa en la liga de su país.

En los últimos años de su carrera, ha jugado por equipos de Australia y Portugal y, en la pasada temporada, jugó por el Atlético Suzuka, de la cuarta división de Japón.

‘King Kazu’ también es leyenda de la Selección de Japón, manteniéndose como el segundo máximo goleador histórico. Fue uno de los artífices de la primera clasificación mundialista de ‘Los Samuráis Azules’, en Francia 98, aunque inexplicablemente no fue convocado para disputar el torneo.