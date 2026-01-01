Golpe de Año Nuevo: Enzo Maresca dejó de ser técnico del Chelsea en medio de una crisis de resultados

El italiano Enzo Maresca ha dejado de ser el entrenador del Chelsea, luego de llegar a un acuerdo con el club inglés para finalizar el vínculo en el primer día del año 2026.

"Con objetivos claves y aún por jugar cuatro competiciones, incluido la fase de clasificación de la Champions League, Enzo y el club han considerado que un cambio de aires en el equipo ha sido la mejor oportunidad de encarrilar la temporada", comunicó el Chelsea en un breve pronunciamiento.

Maresca llegó al banquillo del Chelsea en junio de 2024 y consiguió la Conference League 2024/25 al vencer al Real Betis de España por 4-1 en la final.

También logró, contra todo pronóstico, ser el campeón del primer Mundial de Clubes con fase de grupos, realizado en Estados Unidos a mediados del 2025.

En la final del torneo, los ingleses vencieron 3-0 al mejor equipo europeo (y del mundo) del 2025, el París Saint-Germain, de Luis Enrique.

"Durante su etapa en el Club, Enzo guió al equipo al éxito en la UEFA Conference League y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Estos logros serán una parte importante de la historia reciente del Club, y le agradecemos su contribución", concluyó el Chelsea.

Club statement: Enzo Maresca. — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 1, 2026

Crisis de resultados

La salida de Enzo Maresca se da en medio de una crisis de resultados en el Chelsea, que apenas suma una victoria en los últimos siete partidos de Premier League.

En el torneo inglés, Chelsea se encuentra en el quinto lugar, a 15 puntos del líder (Arsenal).

Pese a clasificar a semifinales de la Copa de la Liga y con opciones de clasificar a la próxima ronda de la Champions League 2025/26; el último empate (2-2) ante el Bournemouth en Stamford Brigde adelantó la decisión del club, en medio de tensiones entre el entrenador italiano y las cabezas del equipo, informó la prensa local.

Según el portal de estadísticas Opta, Enzo Maresca es el primer entrenador en la historia de la Premier League que deja su club el día de Año Nuevo.