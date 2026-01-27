Últimas Noticias
Adriano da ultimátum a delincuente que estafó a su madre: "Te doy 24 horas"

Adriano con su abuela y madre en un partido con Flamengo.
Adriano con su abuela y madre en un partido con Flamengo. | Fuente: Instagram
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

El excrack de la Selección de Brasil publicó un video y dio detalles de cómo le robaron a su madre.

La tranquilidad de Adriano Leite Ribeiro, apodado 'El Emperador',  fue perturbada debido al mal momento que sufrió su madre, Rosilda Ribeiro, fue víctima de una estafa económica. 

A través de sus redes sociales, el excrack de la Selección de Brasil dio a conocer los detalles del hecho y además amenazó a la persona que estafó a su madre.

“A ese sinvergüenza de ahí, mejor que lo devuelvas, porque te voy a perseguir como un demonio. Estoy aquí para avisarle de algo muy serio. Mi madre acaba de depositar 15 mil y pico reales en una cuenta de alguien que se hacía pasar por mí. ¡Mi madre! Con madres, abuelas y familia no se juega”, publicó el exjugador de Inter de Milán.

Adriano dejó en claro que no cambió el número de teléfono. “Si no lo devuelves, ya verás si no descubro quién eras. Vas a ver al mismo diablo bajar a la tierra. Te doy 24 horas”.

El exfutbolista es recordado por haber sido figura en el Inter tras 4 títulos de Serie A y logra una Copa América con la 'Canarinha'.

Clubes de Adriano:

  • Flamengo (Brasil): 2000-2001, 2009-2010, 2012
  • Inter de Milán (Italia): 2001-2002, 2004-2009
  • Fiorentina (Italia): 2002 (cedido)
  • Parma (Italia): 2002-2004
  • São Paulo (Brasil): 2008 (cedido)
  • AS Roma (Italia): 2010-2011
  • Corinthians (Brasil): 2011-2012
  • Atlético Paranaense (Brasil): 2014
  • Miami United (EE.UU.): 2016 
