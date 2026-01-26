Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

¿La administración brasileña de la Embajada de México en Perú afectará la situación de Betssy Chávez? Esto dijo el canciller Hugo de Zela

Rol de Brasil no afecta situación de Betssy Chávez en Embajada de México, dice canciller Hugo de Zela
El último domingo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó que solicitó al Gobierno de Brasil custodiar su embajada y sedes diplomáticas en Perú. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Tras la decisión de Brasil de asumir la representación diplomática de México en nuestro país, el ministro de Relaciones Exteriores se refirió a la situación de la expresidente del Consejo de Ministros, quien permanece asilada en la embajada mexicana desde noviembre de 2025.

Gobierno
00:00 · 01:40

El canciller Hugo De Zela indicó que la decisión de Brasil de asumir la representación diplomática de México en el Perú no afectará la situación de la expresidente del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, quien permanece asilada en la residencia de la Embajada del país norteamericano en Lima desde noviembre de 2025.

"No afecta en nada la situación de la señora Chávez, puesto que lo que hace Brasil es actuar en nombre de México en el Perú. Entonces, en buena cuenta, ese cambio no afecta en nada", indicó.

El último domingo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó que solicitó al Gobierno de Brasil custodiar su embajada y sedes diplomáticas en Perú, al activar un mecanismo previsto en la Convención de Viena, luego de más de dos meses de ruptura de relaciones con el Perú, que accedió al pedido.

Según el ministro de Relaciones Exteriores, lo establecido por la Convención de Viena señala que cuando dos países no mantienen relaciones diplomáticas, como ocurre con México y Perú, uno de ellos puede solicitar a un tercer estado que asuma la atención de sus asuntos diplomáticos, rol que asumirá Brasil. 

"Para ponerlo en concreto, el Perú no tiene en este momento relaciones diplomáticas con México y México le ha pedido a Brasil que se haga cargo de los asuntos diplomáticos de México en el Perú. La Cancillería peruana ha dado su conformidad y es por eso que han visto el cambio de bandera ahí en la residencia y Brasil está a cargo también de las oficinas de la Embajada de México en el Perú", apuntó.

Gobierno brasileño confirmó que resguardará sedes mexicanas

La Cancillería de México detalló que la representación de Brasil incluye la custodia de las instalaciones de su embajada en nuestro país, incluida la residencia del jefe de misión, así como de sus bienes y archivos.

Posteriormente, el Gobierno brasileño confirmó que representará los intereses y asumirá la custodia de las sedes diplomáticas mexicanas Perú, "atendiendo a la solicitud del Gobierno de México y con el consentimiento del Ejecutivo de Perú".

Cabe recordar que, en 2024, Brasil también asumió la representación de Perú en Venezuela, ya que ambos rompieron relaciones diplomáticas después de que Perú reconociera a Edmundo González Urrutia como el presidente electo del país caribeño.

Te recomendamos
Entrevistas ADN

Excanciller recomienda a gobierno no otorgar salvoconducto a Betssy Chávez

El exministro de Relaciones Exteriores, Javier Gonzalez-Olaechea, recomendó al Gobierno negar el salvoconducto o la garantía oficial para que Betssy Chávez salga rumbo a México, país cuyo gobierno le otorgó el asilo. En declaraciones a Ampliación de Noticias, señaló que el Estado peruano puede invocar el artículo tercero, párrafo primero, de la Convención de Caracas sobre el derecho de asilo de 1954. Gonzalez-Olaechea explicó que dicho texto señala que la solicitud de asilo es ilícita si quien lo pide está imputado en un proceso ordinario ante tribunales y una autoridad competente.
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Hugo De Zela México Brasil Betssy Chávez

RPP TV

En Vivo

Más sobre Gobierno

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA