¿La administración brasileña de la Embajada de México en Perú afectará la situación de Betssy Chávez? Esto dijo el canciller Hugo de Zela

El canciller Hugo De Zela indicó que la decisión de Brasil de asumir la representación diplomática de México en el Perú no afectará la situación de la expresidente del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, quien permanece asilada en la residencia de la Embajada del país norteamericano en Lima desde noviembre de 2025.

"No afecta en nada la situación de la señora Chávez, puesto que lo que hace Brasil es actuar en nombre de México en el Perú. Entonces, en buena cuenta, ese cambio no afecta en nada", indicó.

El último domingo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó que solicitó al Gobierno de Brasil custodiar su embajada y sedes diplomáticas en Perú, al activar un mecanismo previsto en la Convención de Viena, luego de más de dos meses de ruptura de relaciones con el Perú, que accedió al pedido.

Según el ministro de Relaciones Exteriores, lo establecido por la Convención de Viena señala que cuando dos países no mantienen relaciones diplomáticas, como ocurre con México y Perú, uno de ellos puede solicitar a un tercer estado que asuma la atención de sus asuntos diplomáticos, rol que asumirá Brasil.

"Para ponerlo en concreto, el Perú no tiene en este momento relaciones diplomáticas con México y México le ha pedido a Brasil que se haga cargo de los asuntos diplomáticos de México en el Perú. La Cancillería peruana ha dado su conformidad y es por eso que han visto el cambio de bandera ahí en la residencia y Brasil está a cargo también de las oficinas de la Embajada de México en el Perú", apuntó.

Gobierno brasileño confirmó que resguardará sedes mexicanas

La Cancillería de México detalló que la representación de Brasil incluye la custodia de las instalaciones de su embajada en nuestro país, incluida la residencia del jefe de misión, así como de sus bienes y archivos.

Posteriormente, el Gobierno brasileño confirmó que representará los intereses y asumirá la custodia de las sedes diplomáticas mexicanas Perú, "atendiendo a la solicitud del Gobierno de México y con el consentimiento del Ejecutivo de Perú".

Cabe recordar que, en 2024, Brasil también asumió la representación de Perú en Venezuela, ya que ambos rompieron relaciones diplomáticas después de que Perú reconociera a Edmundo González Urrutia como el presidente electo del país caribeño.