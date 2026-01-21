Busca su fichaje: Boca Juniors presentó propuesta formal por Kevin Serna

De acuerdo con la prensa brasileña, Boca Juniors presentó una propuesta formal por el ex Alianza Lima, Kevin Serna, que actualmente juega en Fluminense.

No es solo un rumor. Boca Juniors, uno de los equipos más importantes del continente, presentó una propuesta formal por el futbolista colombiano Kevin Serna.

De acuerdo con globoesporte, la directiva Xeneize, luego del intento fallido de fichar a Marino Hinestroza, apuntó al ex Alianza Lima, quien llegó al Flu a mitad del 2024, luego de hacer una muy buena Copa Libertadores.

Representante de Serna viajará a Río de Janeiro

Según la prensa argentina, el representante de Kevin Serna, Narciso Algamis, viajará personalmente a Río de Janeiro para tratar directamente con la directiva del club. Y si bien no se ha dado a conocer la cifra de la primera oferta, esta se encontraría entre los 5 y 7 millones de dólares.

Sin embargo, no la tendría fácil. De acuerdo con globoesporte, la oferta está siendo analizada, pero la directiva quiere que el colombiano se quede en la institución. Y es que el futbolista ha marcado 13 goles y brindado nueve asistencias.

Como se recuerda, Kevin Serna llegó a Fluminense en julio de 2024. El club le pagó a Alianza Lima 1.8 millones de dólares por el 70 % del pase.

