Boca vs. Millonarios: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO hoy por la Copa Miguel Ángel Russo?

Boca Juniors vs. Millonarios EN VIVO: se enfrentan este miércoles 14 de enero en el La Bombonera, en Buenos Aires (Argentina), por la Copa Miguel Ángel Russo 2026. El partido se jugará a partir de las 5:00 p.m. (hora peruana) y la transmisión del compromiso podrá seguirse por ESPN Premium y Disney+. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Un partido que trasciende el carácter amistoso. La Copa Miguel Ángel Russo se jugará en homenaje al fallecido entrenador argentino que hizo historia en Boca Juniors y Millonarios, aportando títulos para ambas instituciones.

Boca va al ruedo por primera vez en el 2026, mientras que el Embajador llega tras caer ante River y en este cotejo debutaría el mediocampista Rodrigo Ureña.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Boca vs. Millonarios: ¿cuáles son las novedades del amistoso de la Copa Miguel Ángel Russo 2026?

Boca Juniors realizará su primer partido del año, donde el técnico Claudio Úbeda pondrá un once con novedades respecto al que terminó el 2025. Por su lado, para Millonarios será su último amistoso antes del debut en la Liga BetPlay. Se aguarda que tenga minutos Radamel Falcao.

¿Cuándo y dónde juegan Boca vs Millonarios EN VIVO por el amistoso de la Copa Miguel Ángel Russo 2026?

El partido del Boca Juniors frente a Millonarios fue programado para el miércoles 14 de enero en el Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera), en Buenos Aires (Argentina). El recinto tiene una capacidad para recibir a 57 000 espectadores, aproximadamente.

¡HOY JUEGA MILLONARIOS FC! ⚽🔥



⏱️ El balón rodará a las 5:00 pm (Col) en la Bombonera para nuestro duelo frente a Boca Juniors por la Copa Miguel Ángel Russo. ¡Vamos Embajador! Ⓜ️🇦🇷 pic.twitter.com/ijWacACSCi — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 14, 2026

¿A qué hora juegan Boca vs Millonarios EN VIVO por el amistoso de la Copa Miguel Ángel Russo 2026?

En Perú , el partido Boca vs. Millonarios comienza a las 5:00 p.m.



, el partido Boca vs. Millonarios comienza a las 5:00 p.m. En Argentina , el partido Boca vs. Millonarios comienza a las 7:00 p.m.



, el partido Boca vs. Millonarios comienza a las 7:00 p.m. En Colombia , el partido Boca vs. Millonarios comienza a las 5:00 p.m.

, el partido Boca vs. Millonarios comienza a las 5:00 p.m. En Ecuador, el partido Boca vs. Millonarios comienza a las 5:00 p.m.

En Chile, el partido Boca vs. Millonarios comienza a las 7:00 p.m.

En Bolivia, el partido Boca vs. Millonarios comienza a las 6:00 p.m.

En Venezuela, el partido Boca vs. Millonarios comienza a las 6:00 p.m.



En Brasil, el partido Boca vs. Millonarios comienza a las 7:00 p.m.

En Uruguay, el partido Boca vs. Millonarios comienza a las 7:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Boca vs. Millonarios comienza a las 4:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Boca vs. Millonarios comienza a las 5:00 p.m.

En España, el partido Boca vs. Millonarios comienza a las 11:00 p.m.



¿Qué canal TV transmite el Boca vs Millonarios EN VIVO?

El partido será transmitido por TV mediante ESPN Premium, mientras que vía streaming se verá a través de Disney+ Premium, plataforma disponible en dispositivos como celulares, tablets, PC y más. Todas las incidencias las encontrarás en la página web de RPP.pe.

#ParteMédico



Palacios, Carlos: Presenta sinovitis de rodilla derecha.

Battaglia, Rodrigo: Presenta tendinopatía insercional del tendón de Aquiles derecho.

Cavani, Edinson: Presenta lumbalgia.

Giménez, Milton: Presenta pubalgia.



Depto. Médico Fútbol Profesional. pic.twitter.com/INhwxcxuI9 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 14, 2026

Boca vs Millonarios: alineaciones posibles

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Kevin Zenón o Brian Aguirre, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

Millonarios: Guillermo de Amores; Carlos Sarabia, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Steven Vega, Rodrigo Ureña, Mateo García, Mackalister Silva; Carlos Darwin Quintero y Leonardo Castro.