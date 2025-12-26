Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Pese a destacar en Coquimbo, Cecilio Waterman no seguirá en el club: ex Alianza fue anunciado por equipo que vuelve a la primera chilena

Cecilio Waterman solo jugó un año en Alianza Lima.
Cecilio Waterman solo jugó un año en Alianza Lima. | Fuente: Club Alianza Lima
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Cecilio Waterman sigue en la liga chilena de primera división, aunque no en Coquimbo Unido.

En la temporada 2024, Alianza Lima tuvo a Cecilio Waterman como fichaje en su delantera. El delantero panameño tuvo un irregular nivel, por lo que salió a Coquimbo Unido, con el que destacó y fue campeón en la liga chilena.

Sin embargo, más allá de dar la hora con Coquimbo, Cecilio Waterman no continuará en el club y en la próxima temporada defenderá otros colores. Resulta que el atacante centroamericano fue anunciado por todo lo alto como uno de los principales refuerzos de la Universidad de Concepción, uno de los ascendidos hacia la próxima temporada 2026 de la liga chilena.

"Abrimos nuestro regalo de Navidad y vuelve a casa nuestro querido Waterman", fue lo que le dijeron en un primer momento al futbolista 'canalero' vía redes sociales.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Su nuevo club destacó el nivel mostrado por Waterman en los últimos meses, tanto a nivel local como internacional.

"Fue protagonista en la reciente clasificación de su país a la Copa del Mundo 2026, Cecilio llega a nuestro equipo desde Coquimbo Unido, club con el que se coronó campeón del fútbol chileno. Regresa al Campanil para reforzar la ofensiva en esta nueva etapa en Primera División", añadieron respecto al exjugador blanquiazul.

Cecilio Waterman ya es de la Universidad de Concepción

Hay que tener en cuenta que Cecilio Waterman ya fue parte de la Universidad de Concepción durante el año 2020. En dicha campaña, marcó 16 goles.

"¡Gracias por volver al ÚNICO Campeón de Concepción. Tu casa, Cecilio!", finalizaron desde el club del vecino país del sur sudamericano.

Por otra parte, durante la campaña 2025, Waterman anotó 12 goles entre la liga chilena y Copa, con Coquimbo Unido. Fue uno de los pilares en el título del 'Pirata'.

"El año pasado fui para Perú y no la pasé nada bien. Me lesioné... la pasé mal y mira cómo es la vida (...) Ahora soy campeón", había dicho a los medios chilenos después de coronarse con el Coquimbo Unido en condición de local.

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Universidad de Concepción Cecilio Waterman Alianza Lima

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA