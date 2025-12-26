Pese a destacar en Coquimbo, Cecilio Waterman no seguirá en el club: ex Alianza fue anunciado por equipo que vuelve a la primera chilena

En la temporada 2024, Alianza Lima tuvo a Cecilio Waterman como fichaje en su delantera. El delantero panameño tuvo un irregular nivel, por lo que salió a Coquimbo Unido, con el que destacó y fue campeón en la liga chilena.

Sin embargo, más allá de dar la hora con Coquimbo, Cecilio Waterman no continuará en el club y en la próxima temporada defenderá otros colores. Resulta que el atacante centroamericano fue anunciado por todo lo alto como uno de los principales refuerzos de la Universidad de Concepción, uno de los ascendidos hacia la próxima temporada 2026 de la liga chilena.

"Abrimos nuestro regalo de Navidad y vuelve a casa nuestro querido Waterman", fue lo que le dijeron en un primer momento al futbolista 'canalero' vía redes sociales.

¡Bienvenido al ÚNICO campeón de Concepción! 🔔#ElOrgulloDeSerForero pic.twitter.com/ZfFHSEWYET — C.D. U. de Concepción (@FutbolUdeC) December 25, 2025

Su nuevo club destacó el nivel mostrado por Waterman en los últimos meses, tanto a nivel local como internacional.

"Fue protagonista en la reciente clasificación de su país a la Copa del Mundo 2026, Cecilio llega a nuestro equipo desde Coquimbo Unido, club con el que se coronó campeón del fútbol chileno. Regresa al Campanil para reforzar la ofensiva en esta nueva etapa en Primera División", añadieron respecto al exjugador blanquiazul.

Cecilio Waterman ya es de la Universidad de Concepción

Hay que tener en cuenta que Cecilio Waterman ya fue parte de la Universidad de Concepción durante el año 2020. En dicha campaña, marcó 16 goles.

"¡Gracias por volver al ÚNICO Campeón de Concepción. Tu casa, Cecilio!", finalizaron desde el club del vecino país del sur sudamericano.

Por otra parte, durante la campaña 2025, Waterman anotó 12 goles entre la liga chilena y Copa, con Coquimbo Unido. Fue uno de los pilares en el título del 'Pirata'.

"El año pasado fui para Perú y no la pasé nada bien. Me lesioné... la pasé mal y mira cómo es la vida (...) Ahora soy campeón", había dicho a los medios chilenos después de coronarse con el Coquimbo Unido en condición de local.