Incendio de gran magnitud arrasa almacén de productos metálicos y afecta mueblería en Villa El Salvador [VIDEO]

Unos 60 bomberos acudieron a atender el incendio. | Fuente: RPP

Un incendio de gran magnitud consumió un almacén de productos metálicos, ubicado en el cruce de las avenidas El Sol y Pachacútec, en el distrito limeño de Villa El Salvador (VES), al sur de la capital.

Más de diez unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a atender la emergencia, reportada al promediar las 11:00 a.m. de este martes, 24 de febrero, según consigna la página web e la institución.

El fuego rápidamente consumió el predio, donde se almacenaban estructuras metálicas que eran utilizadas para la elaboración de vallas publicitarias; y posteriormente se propagó a un predio aledaño, donde funcionaba una mueblería.

Un equipo de RPP llegó al lugar de la emergencia y conversó con el comandante César García, jefe de la Brigada Lima Sur de los Bomberos, quien informó que unos 60 están luchando contra las llamas, que han afectado un área aproximada de 1 500 metros cuadrados.



Piden más fiscalización

El representante bomberil advirtió que no es el primer caso de un almacén incendiado en Lima, por lo que exhortó a las autoridades reforzar los operativos de fiscalización, a fin de evitar tragedias similares.

“Hace unos días, también un taller de fabricación de muebles se ha prendido. Entonces, hay que ver cómo están trabajando estos señores; y es un tema ya municipal, que tienen que fiscalizar el modo de trabajo”, refirió.

Al cierre de este informe, el fuego estaba confinado, mientras que los bomberos trabajaban en las labores de extinción.

Afortunadamente, no se han reportado heridos ni víctimas mortales por este incendio. Las causas del fuego serán determinadas tras las investigaciones del caso.

