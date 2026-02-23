Al borde las lágrimas: Marcelo Gallardo anunció su salida de River Plate en fin de ciclo [VIDEO]

Marcelo Gallardo se va de River Plate. Este lunes, el entrenador argentino anunció que no seguirá al frente del equipo 'millonario' y que el jueves ante Banfield, en el Más Monumental, será su último partido en el equipo de sus amores.

Gallardo, de 50 años, le comunicó a los hinchas de River Plate que su segundo etapa como entrenador llegó a su fin.

"Intentaré ser breve para que no me inunde la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido", comenzó.

"Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club y a su gente por su amor durante estos años, incluso en momentos delicados como este. Las cosas no salieron como teníamos proyectadas que salgan. Me invade la emoción y el dolor por no poder cumplir los objetivos", agregó.

El entrenador le pondrá fin así a su segundo ciclo al frente del club Millonario, en el que no ganó títulos y en el que acumuló 13 derrotas en los últimos 20 partidos.



La palabra de Marcelo Gallardo en su despedida de River Plate. | Fuente: ESPN

El mensaje completo de Marcelo Gallardo a los hinchas

"Este es un mensaje para todos los hinchas de River. Intentaré ser breve por el dolor, que significa anunciar que el jueves será mi último partido. Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club, a su gente, por su amor incondicional durante todos estos años, incluso en los momentos más delicados como este en el cual claramente, las cosas no salieron como las tenía proyectadas. Me invade la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos, simplemente agradecer también a aquellos que realmente han creído en mí y en todo en todo mi cuerpo técnico para representar a esta enorme institución con lo que eso conlleva, y tengo nada más que palabras de agradecimiento para con todos.

Simplemente mi amor recíproco para todos los hinchas y espero que, de todo corazón, que esta institución, que ha crecido enormemente en los últimos años y es modelo en toda la región, próximamente se pueda encontrar con buenos resultados futbolísticos para engrandecer todavía más lo que significa River Plate como institución en el mundo. Muchísimas gracias, y les mando un fuerte abrazo".