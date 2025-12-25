Alianza Lima participará en la Serie Río de la Plata 2026: ¿cuándo empezará y qué equipos jugarán el torneo?

Alianza Lima tiene dos objetivos importantes para la próxima temporada: igualar o superar lo realizado a nivel internacional y conseguir el título de la Liga1 Te Apuesto. Por ello, disputará uno de los torneos más relevantes del continente.

Fix Radio de Uruguay confirmó que el cuadro de La Victoria estará presente en la Serie Río de la Plata 2026. De acuerdo con el programa, Alianza Lima estará en el campeonato junto con otros cuadros de renombre importante, como River Plate, Independiente, Nacional, Peñarol, Vélez, Olimpia, Colo Colo, entre otros.

La Serie Río de la Plata 2026 se disputará entre el 10 y 23 de enero, y se espera que el equipo Blanquiazul juegue al menos dos encuentros en Uruguay.

¿Cuándo y dónde se jugará la Serie Río de la Plata 2026?

Equipos que participarán en la Serie Río de la Plata 2026

Peñarol (Uruguay)

Nacional (Uruguay)

Liverpool (Uruguay)

River Plate (Argentina)

Independiente (Argentina)

San Lorenzo (Argentina)

Vélez Sársfield (Argentina)

Huracán (Argentina)

Talleres (Argentina)

Alianza Lima (Perú)

Colo Colo (Chile)

Universidad de Concepción (Chile)

Deportes Concepción (Chile)

Olimpia (Paraguay)

Cerro Porteño (Paraguay)

