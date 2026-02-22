Últimas Noticias
Más de 30 detenidos por hechos violentos en el Clásico entre Cerro Porteño y Olimpia por la liga paraguaya

Olimpia le ganó a Cerro Porteño con un gol de Richard Ortiz.
Olimpia le ganó a Cerro Porteño con un gol de Richard Ortiz. | Fuente: Club Olimpia
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Antes, durante y después de partido de Cerro Porteño y Olimpia fue que se dieron los hechos violentos en Asunción.

Al menos 33 personas fueron detenidas por incidentes relacionados con el primer clásico del fútbol paraguayo de 2026 entre Cerro Porteño y Olimpia, informó este domingo la Policía Nacional.

La institución indicó en un reporte que las detenciones son el resultado de operativos desarrollados antes, durante y después del partido que tuvo lugar el sábado en el estadio General Pablo Rojas, conocido como 'La Nueva Olla', el fortín de Cerro Porteño en Asunción, y que ganó Olimpia por 0-1.

En total, 21 personas fueron detenidas por "perturbación de la paz pública tras registrarse incidentes y conductas que alteraban el normal desarrollo del operativo de seguridad en las inmediaciones del estadio", dijo la Policía, que destacó asimismo que un agente resultó lesionado mientras cumplía sus funciones.

La violencia se dio en el fútbol paraguayo

El reporte agrega que tres aficionados de Cerro Porteño y otros tres de Olimpia fueron aprehendidos por "tenencia de sustancias estupefacientes", como cocaína y marihuana, que fue incautada a los portadores. Otra persona fue detenida por portar un arma de fuego (una pistola calibre 380 con cartuchos).

Asimismo, cinco hinchas de Cerro Porteño fueron arrestados por supuesta transgresión a la Ley de Prevención, Control y Erradicación de la Violencia en el Deporte "tras ser sorprendidos en posesión de petardos y otros elementos pirotécnicos prohibidos", indicó la nota.

Por otro lado, 25 aficionados de ambos equipos quedaron retenidos luego de dar positivo a la prueba de alcotest (consumo de bebidas alcohólicas).

Olimpia se anotó la victoria con un gol del mediocampista Richard Ortiz y se convirtió en el nuevo líder del Torneo Apertura paraguayo en un partido por la sexta fecha.

Los equipos asuncenos protagonizaron la edición 329 del clásico que se disputa desde 1913, con un balance de 114 victorias para Olimpia, 113 para Cerro Porteño y 103 empates. 

Tags
Cerro Porteño Olimpia Cerro Porteño Fútbol paraguayo

