Alexander Sorloth fue trasladado de emergencia a un hospital tras fuerte golpe en la cabeza en pleno partido

El delantero del Atlético de Madrid Alexander Sorloth se retira lesionado durante el encuentro correspondiente a la jornada 22 de LaLiga. | Fuente: EFE
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Alexander Sorloth fue trasladado en ambulancia a un hospital tras su fuerte golpe con Moreno durante el Levante vs Atlético de Madrid.

El delantero noruego Alexander Sorloth tuvo que ser retirado en camilla en el minuto 27 del partido entre su equipo, el Atlético de Madrid, y el Levante; en el Ciutat de Valéncia, tras un choque cabeza con cabeza con el argentino Matías Moreno.

En el minuto 24, Sorloth saltó en el área de su equipo para despejar de cabeza un balón botado tras una falta, y golpeó con fuerza la testa de Moreno, que buscaba el remate a puerta.

Tras ser atendido en el césped, el noruego tuvo que ser evacuado en camilla y sustituido por el argentino Julián Álvarez. Matías Moreno tampoco pudo seguir jugando y fue reemplazado por Manu Sánchez, aunque abandonó el césped por su propio pie y con un vendaje en la cabeza.

Levante vs Atlético de Madrid: ficha técnica del partido

Levante UD: Ryan; Toljan, Adrián de la Fuente, Matturro, Moreno (Sánchez, min.28); Raghouber, Martínez; Romero (Abed, min.88), Álvarez (Cortés, min.74), Tunde (Olasagasti, min.74); y Losada (Eyong, min.58).

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Lenglet (Hancko, min.45), Le Normand, Ruggeri; Llorente (Pubill, min.58), Cardoso, Barrios (Koke, min.49), González (Jano, min.72); Sorloth (Álvarez, min.26) y Almada (Baena, min.58).

Alexander Sorloth Atlético de Madrid Levante

