LaLiga EA Sports: Levante y Atlético de Madrid se encuentran en la fecha 22

Todo lo que tienes que saber en la previa de Levante vs Atlético de Madrid. El duelo, a disputarse en el estadio Ciutat de València mañana, comenzará a las 12:30 horas.

Levante y Atlético de Madrid se enfrentan mañana, a partir de las 12:30 horas, en el estadio Ciutat de València. El partido corresponde a la fecha 22 de la Liga.

Así llegan Levante y Atlético de Madrid

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

Levante sacó un triunfo frente a Elche, con un marcador 3-2. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 1 partido ganado, 2 empatados y 1 perdido, con una cifra de 6 goles en contra y registró 8 a favor.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

Atlético de Madrid llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-0 a Mallorca. Ha ganado 3 de sus últimos partidos y empatado 1. En esos cotejos, contó un total de 10 goles y le han anotado 2 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 8 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Atlético de Madrid fue el ganador por 3 a 1.

El local está en el décimo noveno puesto con 17 puntos (4 PG - 5 PE - 11 PP), mientras que el visitante llegó a 44 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (13 PG - 5 PE - 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 52 21 17 1 3 35 2 Real Madrid 51 21 16 3 2 28 3 Atlético de Madrid 44 21 13 5 3 21 4 Villarreal 41 20 13 2 5 16 19 Levante 17 20 4 5 11 -10

Fechas y rivales de Levante en los próximos partidos de la Liga

Fecha 23: vs Athletic Bilbao: 8 de febrero - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Valencia: 15 de febrero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Villarreal: 18 de febrero - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Atlético de Madrid en los próximos partidos de la Liga

Fecha 23: vs Betis: 8 de febrero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Rayo Vallecano: 14 de febrero - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Horario Levante y Atlético de Madrid, según país