¿Cuánto le falta? Cristiano Ronaldo convirtió doblete y está cerca de llegar a los 1000 goles [VIDEO]

Cristiano Ronaldo sigue más vigente que nunca y este sábado plasmó una gran actuación al anotar un doblete en el triundo de Al Nasssr por 4-0 ante Al Hazem por la liga de Arabia Saudita.

Cristiano, que celebró el pasado 5 de febrero su cuadragésimo primer aniversario, parece empeñado en demostrar que la edad para él es un simple número más y ya suma más goles después que antes de cumplir la treintena.

El portugués alcanzó las cinco centenas de tantos al abrir a los catorce minutos de juego el marcador para el Al Nassr al culminar con un potente y preciso remate cruzado un pase del francés Kingsley Coman.

Un tanto al que inicialmente no dio validez el colegiado al entender que el portugués se encontraba en posición antirreglamentaria, pero las imágenes demostraron que el luso se encontraba perfectamente habilitado cuando recibió el balón.

Donde no hubo ninguna duda fue en el segundo tanto del portugués, que supuso el 501 tras superar los 30 años, que estableció a los ochenta minutos el definitivo 4-0 al aprovechar una nueva asistencia de Coman, exjugador del Bayern de Múnich.

Con ello, suma 964 tantos a lo largo de su carrera con el principal objetivo de alcanzar los 1000, un registro que aún no logra un futbolista.

Gol do Cristiano Ronaldo, ele não para nunca 😮‍💨 pic.twitter.com/K6CrFFXq41 — A 🏠 DO FUTEBOL (@esportesimagens) February 21, 2026

Otro gol más de Cristiano Ronaldo y ya van 964.



Y con la pierna mala. Doblete en el día de hoy. Este es el gol número 501 después de los 30 años.



Es inmortal, es eterno, es insaciable. Es el mejor jugador de la historia🐐pic.twitter.com/XPvs2IruAW — CR7STIANISMO🇪🇸🇵🇹 (@Cr7stianismo_) February 21, 2026