Partidos de hoy, domingo 22 de febrero del 2026 EN VIVO: horarios y canales TV para ver Liga1 y LaLiga

José Luis Blanco Pagán

HOY EN VIVO | Resultados en directo | Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Barcelona vs. Levante por la LaLiga. Revisa aquí toda la información de las competiciones del fútbol peruano y mundial este 22 de febrero. 

Partidos de hoy, Liga1 - Perú

11:00 a.m. | ADT vs. UTC - L1 Max, L1 Play, Fanatiz

1:15 p.m. | Los Chankas vs. Sport Huancayo - L1 Max, L1 Play, Fanatiz

3:30 p.m. | Atlético Grau vs. Juan Pablo II - L1 Max, L1 Play, Fanatiz

6:30 p.m. | Cusco FC vs. Comerciantes Unidos - L1 Max, L1 Play, Fanatiz

Partidos de hoy, LaLiga EA Sports - España

8:00 a.m. | Getafe vs Sevilla - ESPN

10:15 a.m. | Barcelona vs Levante - ESPN

12:30 P.m. | Celta vs Mallorca - ESPN

3:00 p.m. | Villarreal vs Valencia - ESPN

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

8:00 a.m. | Nottingham vs. Liverpool - ESPN

9:00 a.m. | Crystal Palace vs. Wolverhampton - ESPN

9:00 p.m. | Sunderland vs. Fulham - ESPN

11:30 p.m. | Tottenham vs. Arsenal - ESPN

Partidos de hoy, Serie A - Italia

6:30 a.m. | Genoa vs. Torino - Disney+

9:00 a.m. | Atalanta vs. Napoli - Disney+

12:00 p.m. | Milan vs. Parma - ESPN 2, Disney+

2:45 p.m. | Roma vs. Cremonese - ESPN 2, Disney+

