Barcelona vs. Levante en vivo: ¿a qué hora juegan y dónde ver la jornada 25 de LaLiga?

Pedri está recuperado y esa es la mejor noticia para el Barcelona, que este domingo tratará de enderezar el rumbo después dos derrotas seguidas con la visita del Levante, penúltimo clasificado, que sueña con ganar por primera vez en el Spotify Camp Nou.

El equipo catalán, inmerso institucionalmente en los vaivenes de unos comicios en los que tres precandidatos optan a desbancar al presidente saliente y aspirante a la reelección, Joan Laporta, ha vivido su particular semana de reflexión después de perder contra el Atlético de Madrid (4-0) y el Girona (2-1).

Barcelona vs. Levante: altas y bajas para la fecha 25 de LaLiga 2026



Pedri, pieza indispensable no solo por los mucho que contribuye en la creación, sino también en el posicionamiento del equipo y la defensa. Ausente desde el 21 de enero por una lesión muscular, el canario podría jugar algunos minutos, según ha confirmado Hansi Flick.

Todavía no se espera que sea titular, así que el técnico deberá elegir entre si refuerza la medular con Marc Bernal o Marc Casadó junto a Frenkie de Jong, o mantiene a dos perfiles más ofensivos como Dani Olmo y Fermín López, ante un Levante que, previsiblemente, defenderá cerca de su área y fiará sus opciones al contraataque.

¿Cuándo y dónde juegan Barcelona vs. Levante en vivo por la LaLiga 2026?



El partido entre Barcelona vs Levante se disputará este domingo 22 de febrero en el Spotify Camp Nou de la ciudad de Barcelona. El recinto tiene capacidad para 99.354 espectadores.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Levante en vivo por la LaLiga 2026?



En Perú, el partido Barcelona vs. Levante comienza a las 10:15 a.m.

En España, el partido Barcelona vs. Levante comienza a las 4:15 p.m.

En Colombia, el partido Barcelona vs. Levante comienza a las 10:15 a.m.

En Ecuador, el partido Barcelona vs. Levante comienza a las 10:15 a.m.

En Venezuela, el partido Barcelona vs. Levante comienza a la 11:15 a.m.

En Bolivia, el partido Barcelona vs. Levante comienza a la 11:15 a.m.

En Chile, el partido Barcelona vs. Levante comienza a las 12:15 p.m.

En Paraguay, el partido Barcelona vs. Levante comienza a las 12:15 p.m.

En Uruguay, el partido Barcelona vs. Levante comienza a las 12:15 p.m.

En Argentina, el partido Barcelona vs. Levante comienza a las 12:15 p.m.

En Brasil, el partido Barcelona vs. Levante comienza a las 12:15 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Barcelona vs. Levante en vivo?



El partido entre Barcelona vs. Levante será transmitido EN VIVO por TV a través de ESPN, Fox Sports. Vía streaming, se podrá ver por Disney+. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Barcelona vs. Levante: alineaciones posibles



Barcelona: Joan García; Kounde, Cubarsí, Eric García, Balde; De Jong, Fermín o Bernal, Dani Olmo; Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha.

Levante: Ryan, Toljan, Dela, Matturro, Manu Sánchez o Pampín, Raghouber, Olasa, Tunde, Carlos Álvarez, Paco Cortés e Iván Romero.

Barcelona vs. Levante: últimos resultados

Barcelona

Girona 2-1 Barcelona

Atlético de Madrid 4-0 Barcelona

Barcelona 3-0 Mallorca

Levante

Levante 0-1 Villarreal

Levante 0-2 Valencia

Athletic de Bilbao 4-2 Levante