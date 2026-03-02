Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Arturo Vidal: "Me hubiese encantado jugar en Alianza Lima, espero sea campeón este año"

Arturo Vidal juega en Colo Colo en la liga chilena.
Arturo Vidal juega en Colo Colo en la liga chilena. | Fuente: @kingarturo23oficial
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Arturo Vidal sorprendió al declarar sobre su preferencia por Alianza Lima en la liga peruana de primera división.

Arturo Vidal sabe lo que es enfrentarse a Alianza Lima. Y es que, en su momento, el volante chileno jugó contra el cuadro blanquiazul por la Copa Libertadores 2024.

Incluso, Arturo Vidal le anotó a Alianza Lima con Colo Colo en el Estadio Alejandro Villanueva, ubicado en el distrito limeño de La Victoria, a nivel internacional. Actualmente, tiene presente en el 'Cacique' y a sus 38 años de edad declaró que tuvo el deseo de ponerse la camiseta blanquiazul a lo largo de su carrera profesional.

"En algún equipo de Perú, me hubiese encantado jugar en Alianza. Le deseo mucha suerte y tengo un hermano allá que es Esteban Pavez. Espero que puedan ganar y ser campeones este año", indicó el popular 'Rey Arturo' a Enfocados.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Arturo Vidal juega su segunda etapa en el Colo Colo.
Arturo Vidal juega su segunda etapa en el Colo Colo. | Fuente: EFE

Arturo Vidal habló de Alianza Lima

Más adelante, el también exjugador del Barcelona, Juventus y el Bayern Munich respondió sobre qué jugador de la Selección Chilena pintó los vestuarios del Estadio Nacional tras un cotejo frente a la bicolor.

"Fue como que alguien escribió para que respeten (risas). Fue una pelea que hubo ahí, pero fue de todos. Fue de equipo", añadió.

Finalmente, ya fuera del tema Alianza Lima, Arturo Vidal fue consultado en relación a cuáles eran los partidos que más le gustaban entre seleccionados sudamericanos.

"Me gustan los partidos calientes con Perú, Argentina y Brasil. Creo que a Perú le metí como diez goles. Anoté dos dobletes. Ahora al fútbol sudamericano lo veo diferente porque tengo otra edad. Ha crecido y los equipos tienen mejores presupuestos", agregó.

El presente de Alianza Lima

En Alianza Lima analizaron lo que fue su victoria 1-0 sobre UTC en Cajamarca, con lo que llegaron a la cima del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto.

"Nosotros trabajamos toda la semana. Sabemos que la defensa está muy bien y nos llegan poco, pero por ahí las veces que lleguen hay que estar preparados para ayudar también al equipo. Siempre estas plazas se hacen difíciles; un campo sintético siempre va a ser diferente a uno natural", manifestó el portero Alejandro Duarte.

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Alianza Lima Arturo Vidal

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA