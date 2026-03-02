Arturo Vidal: "Me hubiese encantado jugar en Alianza Lima, espero sea campeón este año"

Arturo Vidal juega su segunda etapa en el Colo Colo. | Fuente: EFE

Arturo Vidal habló de Alianza Lima

Más adelante, el también exjugador del Barcelona, Juventus y el Bayern Munich respondió sobre qué jugador de la Selección Chilena pintó los vestuarios del Estadio Nacional tras un cotejo frente a la bicolor.

"Fue como que alguien escribió para que respeten (risas). Fue una pelea que hubo ahí, pero fue de todos. Fue de equipo", añadió.

Finalmente, ya fuera del tema Alianza Lima, Arturo Vidal fue consultado en relación a cuáles eran los partidos que más le gustaban entre seleccionados sudamericanos.

"Me gustan los partidos calientes con Perú, Argentina y Brasil. Creo que a Perú le metí como diez goles. Anoté dos dobletes. Ahora al fútbol sudamericano lo veo diferente porque tengo otra edad. Ha crecido y los equipos tienen mejores presupuestos", agregó.

El presente de Alianza Lima

En Alianza Lima analizaron lo que fue su victoria 1-0 sobre UTC en Cajamarca, con lo que llegaron a la cima del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto.

"Nosotros trabajamos toda la semana. Sabemos que la defensa está muy bien y nos llegan poco, pero por ahí las veces que lleguen hay que estar preparados para ayudar también al equipo. Siempre estas plazas se hacen difíciles; un campo sintético siempre va a ser diferente a uno natural", manifestó el portero Alejandro Duarte.