Arturo Vidal: "Me hubiese encantado jugar en Alianza Lima, espero sea campeón este año"

Arturo Vidal sabe lo que es enfrentarse a Alianza Lima. Y es que, en su momento, el volante chileno jugó contra el cuadro blanquiazul por la Copa Libertadores 2024.
Incluso, Arturo Vidal le anotó a Alianza Lima con Colo Colo en el Estadio Alejandro Villanueva, ubicado en el distrito limeño de La Victoria, a nivel internacional. Actualmente, tiene presente en el 'Cacique' y a sus 38 años de edad declaró que tuvo el deseo de ponerse la camiseta blanquiazul a lo largo de su carrera profesional.
"En algún equipo de Perú, me hubiese encantado jugar en Alianza. Le deseo mucha suerte y tengo un hermano allá que es Esteban Pavez. Espero que puedan ganar y ser campeones este año", indicó el popular 'Rey Arturo' a Enfocados.