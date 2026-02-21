Ica: recuperación de la Panamericana Sur tras lluvias intensas demorará hasta siete días

El tránsito en la Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 337, continúa restringido debido a que todavía continúan los trabajos de rehabilitación de ese tramo de la vía nacional.

En diálogo con RPP, el viceministro de Transportes, Juan del Carmen Haro Muñoz, indicó que este trabajo de rehabilitación, a la altura del distrito de Ocucaje, en la provincia de Ica, durará hasta siete días.

Cabe mencionar que otro huaico afectó el kilómetro 370 de la Panamericana Sur, a la altura del distrito de Santa Cruz, en la provincia de Palpa, lo que está originando que el tránsito en esta parte de la Panamericana Sur sea lento.

Vehículos varados y preocupación de familias

Además, hay una gran cantidad de vehículos, tanto buses interprovinciales, de carga pesada, así como de vehículos particulares, que están esperando para poder llegar hasta su destino, tanto de norte a sur y viceversa.

"[Está] colapsada totalmente, kilómetro 337, no hay pase vehicular. Está colapsada, la capa freática está por caerse, le acabo de enviar el video y le acabo de enviar el las fotos, donde también está un tráiler atravesado, está SOS. [Solicito] la declaratoria de emergencia para mi distrito, porque el río de atraviesa todo el Valle de Ocucaje, está quebrándose por todos los lados y está perjudicando los campos de cultivos", contó Laura Peña, alcaldesa del distrito de Ocucaje.

El corresponsal de RPP en Ica llegó a la margen izquierda del río Ica, en la zona que pertenece al distrito de Parcona, en donde los vecinos, con personal de la municipalidad, están realizando trabajos de prevención colocando sacos de arena.

Ello como medida de prevención ante las lluvias que se vienen presentando en las zonas altas de la provincia de Ica, que ha generado en los últimos días el aumento del caudal.

Esto genera preocupación en los vecinos, quienes viven en ambas márgenes del río Ica.

Panorama en regiones

El viceiminstro de Transportes, Haro Muñoz, informó a RPP que las regiones que vienen siendo afectadas a causa de las lluvias y huaicos son Amazonas, Cajamarca, Piura, Ica y Arequipa los últimos días.

Las zonas afectadas por la caída de huaicos en la Panamericana Sur son Ocucaje, Santa Cruz, Nasca y Lomas en Arequipa.

El representante del Ejecutivo manifestó que se viene trabajando en mejorar las condiciones de la red vial nacional afectadas por los huaicos, derrumbes y deslizamientos, para que el tránsito vehicular no se vea afectado, la zona Norte mayormente la vía está concesionada, mientras la zona no concesionada es atendida por Provías Nacional.

Reporte de fallecidos a nivel nacional por lluvias

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que la actual crisis climática en el país ha dejado, hasta la fecha, un saldo de 51 personas fallecidas y miles de damnificados.

En Enfoque de Los Sábados, el jefe del Indeci, Luis Arroyo Sánchez, señaló que de las víctimas mortales registradas, 15 fallecieron por tormentas eléctricas, mientras que el resto fue víctima de movimientos en masa, tales como huaicos, derrumbes y desbordes de ríos.

El jefe de Indeci sostuvo que la institución mantiene una vigilancia constante sobre los riesgos actuales y los peligros inminentes para coordinar con la Presidencia del Consejo de Ministros las declaratorias de emergencia necesarias.