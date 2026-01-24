Bolivia vs México EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el amistoso internacional en Santa Cruz?

Bolivia vs México EN VIVO: sigue la transmisión del partido amistoso internacional que se disputará en Santa Cruz.

Bolivia vs México EN VIVO: se enfrentan este domingo 25 de enero en partido amistoso internacional. El cotejo se disputará en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera Costas de la ciudad de Santa Cruz, desde las 2:30 p.m. hora peruana, y será transmtido EN DIRECTO por TUDN, TV Azteca, Azteca 7, Canal 5, Unitel y ViX Premium. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Bolivia vs México: ¿Cómo llegan las selecciones al amistoso en Santa Cruz?



Bolivia llega al partido luego de empatar 1-1 con Panamá en su último amistoso. México, en tanto, llega al cotejo vencer 1-0 al mismo rival centroamericano.

¿Cuándo y dónde juegan Bolivia vs México en vivo por el amistoso FIFA en Santa Cruz?



El partido entre Bolivia vs México se disputará este domingo 25 de enero en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera Costas de la ciudad de Santa Cruz. El recinto tiene capacidad para 31 400 espectadores.

¿A qué hora juegan Bolivia vs México en vivo por el amistoso FIFA en Santa Cruz?



En Perú , el partido Bolivia vs México comienza a las 2:30 p.m.

, el partido Bolivia vs México comienza a las 2:30 p.m. En Bolivia , el partido Bolivia vs México comienza a las 3:30 p.m.

, el partido Bolivia vs México comienza a las 3:30 p.m. En México , el partido Bolivia vs México comienza a las 2:30 p.m.

, el partido Bolivia vs México comienza a las 2:30 p.m. En Colombia, el partido Bolivia vs México comienza a las 2:30 p.m.

En Ecuador, el partido Bolivia vs México comienza a las 2:30 p.m.

En Venezuela, el partido Bolivia vs México comienza a las 3:30 p.m.

En Brasil, el partido Bolivia vs México comienza a las 4:30 p.m.

En Argentina, el partido Bolivia vs México comienza a las 4:30 p.m.

En Chile, el partido Bolivia vs México comienza a las 4:30 p.m.

En Uruguay, el partido Bolivia vs México comienza a las 4:30 p.m.

En Paraguay, el partido Bolivia vs México comienza a las 4:30 p.m.

¿Dónde ver el Bolivia vs México en vivo por TV y streaming?



En Bolivia, el partido Bolivia vs México se podrá ver EN VIVO por TV y streaming a través de Unitel. En México, el cotejo será transmitido por TUDN, TV Azteca, Azteca 7, Canal 5 y ViX Premium. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Bolivia vs México: alineaciones posibles

Bolivia: Carlos Lampe; Luis Paz, Diego Arroyo, Richet Gómez, Lucas Macazaga; Moises Villarroel, Ervin Vaca, Ramiro Vaca, Carlos Melgar; Fernando Nava y Bruno Miranda.

México: Raúl Rangel; Bryan González, Eduardo Águila, Víctor Guzmán; Richard Ledezma, Marcel Ruiz, Luis Romo, Obed Vargas, Brian Gutiérrez; Germán Berterame y Roberto Alvarado.

