Día Mundial de la Radio: el medio de mayor credibilidad en el Perú

En RPP, todas las voces son escuchadas y atendidas, en momentos de alegrías y también en circunstancias difíciles. | Fuente: RPP

Cada 13 de febrero, la radio celebra el Día Mundial de la Radio, fecha instituida en 2011 por los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), institución que para este año propone analizar la aplicación de la inteligencia artificial en la elaboración de contenidos, la interacción con la audiencia y la gestión técnica de la radio. La UNESCO hace énfasis en el uso ético de la inteligencia artificial con el fin de fortalecer la confianza del público oyente y recuerda que la tecnología por sí sola no genera confianza, pero las emisoras de radio sí lo hacen.

En nuestro país, la radio acompaña a los peruanos desde el 20 de junio de 1925, cuando comenzó sus transmisiones la emisora OAX, propiedad de la Peruvian Broadcasting Company. Desde esa fecha, el medio ha crecido hasta alcanzar una notable presencia en todo el territorio nacional. Según datos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al 2025 operaban en el Perú 6,450 estaciones de radio comerciales, educativas y comunitarias, en amplitud modulada y frecuencia modulada.

Michelle Szejer, presidenta de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, resaltó la presencia de la radio a nivel nacional:

"La radio es una voz que te habla al oído, la radio entra a tu casa, la radio llega, y esto es super importante, donde no llega el Estado. La radio está ahí hasta el último punto de frontera, La radio está en todo el país, así que es, creo, que el medio de comunicación que más une a todos los peruanos en el lugar más recóndito de nuestro país".

El número de estaciones de radio en Perú es destacable si lo comparamos con países de la región con una superficie similar. Mientras que Perú tiene 6,450 estaciones, en Colombia llegan a 1,726, la mayoría en frecuencia modulada, según cifras oficiales a octubre de 2025.

En Estados Unidos, un país con un territorio casi 8 veces más grande que Perú, hay más de 33,500 estaciones de radio, entre comerciales y educativas, de acuerdo con las cifras de la Comisión Federal de Comunicaciones a enero de este año.

Cada 13 de febrero, se celebra el Día Mundial de la Radio. | Fuente: RPP

El papel de la radio en situaciones de emergencia

El papel crucial de la radio en situaciones de emergencia quedó demostrado durante el apagón en casi toda España ocurrido el 28 de abril de 2025, cuando la península ibérica quedó sin electricidad durante aproximadamente 12 horas. Alejandro Rodríguez, periodista de proyectos digitales de grupo de medios Prisa, de España, explicó que no había conexión a internet y los celulares no tenían señal. En ese contexto, la radio logró mantener informada a la población.

"La radio recupera esa importancia que muchas veces olvidamos y que no somos justos muchas veces con ella de poder informar, de poder rebatir los bulos que se puedan estar creando en estas situaciones que siempre se crean muchísimos bulos, muchísimas fake news. Puede acompañar y dar tranquilidad a una población. Los oyentes entendieron que la radio era la compañía, desde caso de familias alrededor de un coche, porque es donde tenían una radio que funcionaba".

La radio se ha consolidado como la plataforma de comunicación con mayor grado de credibilidad en el país. La Radio es el medio más confiable, según respondió el 31,8 % de encuestados por la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública (CPI), en septiembre de 2025. Su gerente general, Omar Castro, destacó que ese porcentaje supera a la televisión, periódicos, revistas, redes sociales, canales de streaming o pódcast:

"Importante, porque creo que con los años la radio sigue fortaleciendo este nexo de credibilidad entre su oyente y la emisora que le permite ubicarse como la plataforma más creíble."

En este contexto, Castro indicó que RPP destaca de manera significativa al ser identificada por el 54,1 % de los encuestados como el medio de comunicación más creíble del país, una cifra que representa a casi cuatro millones de personas que mencionaron a la emisora de forma espontánea y única.

"Hay una respuesta de casi 3.7 millones, representativamente hablando, que contesta de manera única y espontánea a RPP como el medio en el cual más cree, que lo pone en el primer lugar", acotó.

La radio, fortalecida por su historia y renovada por la tecnología, sigue demostrando que es un medio insustituible para informar, acompañar y unir a las personas. En un mundo donde la inteligencia artificial podría redefinir los contenidos, la confianza que millones depositan en la radio continúa siendo su mayor fortaleza, gracias a los profesionales que verifican la información. Mirar hacia adelante implica aprovechar la innovación sin perder la esencia: la cercanía y la credibilidad que han sostenido a la radio durante más de un siglo.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis