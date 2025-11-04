Chile vs Francia EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 1 del Mundial Sub 17?

Chile vs Francia EN VIVO: se enfrentan este miércoles 5 de noviembre por la fecha 1 del grupo K del Mundial Sub 17 2025. El encuentro se disputará en el Aspire Zone - Pitch 7, de la ciudad de Rayán (Qatar), desde las 10:45 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por DSports, Chilevisión, DGO y FIFA+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
¿Cuándo y dónde juegan Chile vs Francia en vivo por la fecha 1 del Mundial Sub 17 2025?
El partido entre Chile vs Francia, por la fecha 1 del Mundial Sub 17 se disputará, este miércoles 5 de noviembre, en el Aspire Zon - Pitch 7 de la ciudad de Rayán.
¿A qué hora juegan Chile vs Francia en vivo por la fecha 1 del Mundial Sub 17 2025?
- En Perú, el partido Chile vs Francia comienza a las 10:45 a.m.
- En Chile, el partido Chile vs Francia comienza a las 12:45 p.m.
- En Colombia, el partido Chile vs Francia comienza a las 10:45 a.m.
- En Ecuador, el partido Chile vs Francia comienza a las 10:45 a.m.
- En Venezuela, el partido Chile vs Francia comienza a las 11:45 a.m.
- En Bolivia, el partido Chile vs Francia comienza a las 11:45 a.m.
- En Argentina, el partido Chile vs Francia comienza a las 12:45 p.m.
- En Uruguay, el partido Chile vs Francia comienza a las 12:45 p.m.
- En Paraguay, el partido Chile vs Francia comienza a las 12:45 p.m.
- En Brasil, el partido Chile vs Francia comienza a las 12:45 p.m.
- En México (CDMX), el partido Chile vs Francia comienza a las 9:45 a.m.
¿Qué canal transmite el Chile vs Francia en vivo por TV en el Mundial Sub 17 2025?
En partido entre Chile vs Francia será transmitido EN DIRECTO por TV a través de DSports y Chilevisión. Vía streaming, se podrá ver EN VIVO por DGO y FIFA+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.