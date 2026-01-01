Escándalo en Gabón: gobierno suspendió a su selección nacional tras "vergonzosa actuación" en la Copa Africana

La Selección de Gabón llegaba a la Copa Africana de Naciones como una de las favoritas. Sin embargo, y ante la sorpresa del continente, quedó eliminada en la fase de grupos tras haber perdido todos sus encuentros.

Esto generó una reacción inesperada por parte del gobierno de dicho país. A través de un comunicado emitido en televisión nacional, el gobierno gabonés suspendió a su selección nacional "hasta nuevo aviso".

Pero eso no es todo. En la misiva, también disolvió el comando técnico y tomó la decisión de retirar del equipo a dos de sus máximos emblemas: Bruno Ecuele Manga y Pierre Emerick Aubameyang.

“Dada la vergonzosa actuación de los Panthers en la Copa Africana de Naciones (...) el gobierno ha decidido: disolver el personal técnico, suspender al equipo nacional hasta nuevo aviso y retirar del equipo a los jugadores Bruno Ecuele Manga y Pierre Emerick Aubameyang", indica la primera parte del comunicado.

Ecuele Manga es el futbolista con más partidos internacionales con su país (105), mientras que Pierre Emerick Aubameyang es el máximo goleador (41).

“Además, el gobierno pide a la Federación Gabonesa de Fútbol (FGF) que asuma todas sus responsabilidades”, finaliza la misiva.

La crisis futbolista en Gabón empezó en noviembre, cuando la selección no pudo clasificarse a la Copa del Mundo tras perder en la repesca continental ante Nigeria. Antes, la selección había ganado ocho de los diez partidos en su grupo por las Eliminatorias.

