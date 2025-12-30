Últimas Noticias
Octavos de final de la Copa Africana de Naciones 2025: clasificados, llaves confirmadas, fechas y horarios de los partidos

Llaves de los octavos de final de la CAN 2025
Llaves de los octavos de final de la CAN 2025 | Fuente: x | Fotógrafo: @CAF_Online
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Conoce los equipos clasificados y las llaves confirmadas de los octavos de final de la Copa Africana de Naciones 2025.

Los favoritos cumplieron sus objetivos. El sábado 3 de enero arranca los octavos de final de la Copa Africana de Naciones 2025. Los 16 equipos clasificados buscarán pasar de ronda en busca de conquistar el título.

Para esta edición, no ha habido mayores sorpresas. Marruecos, Egipto y Nigeria han logrado su clasificación sin inconvenientes, y se espera que lleguen -al menos- hasta las semifinales. 

La gran decepción del certamen ha sido Gabón, que no pudo hacerle frente a Costa de Marfil y Camerún, selecciones que también clasificaron a los octavos de final.

Conoce, a continuación, las llaves de los octavos de final de la Copa Africana de Naciones. 

¿Cuáles son las selecciones clasificadas a los octavos de final de la Copa Africana de Naciones 2025?

Las selecciones clasificadas a los octavos de final de la Copa Africana de Naciones 2025 son las siguientes:

  • Malí
  • Marruecos
  • Sudáfrica
  • Egipto
  • Nigeria
  • Argelia

Fechas y horarios de los partidos de los octavos de final de la Copa Africana de Naciones 2025

Sábado 3 de enero

1D vs 3E/F

  • Hora: 11:00 a.m.
  • Estadio: Estadio de Tánger

Malí vs 2C

  • Hora: 2:00 p.m. 
  • Estadio: Mohammed V

Domingo 4 de enero

Marruecos vs 3C/E

  • Hora: 11:00 a.m. 
  • Estadio: Prince Moulay Abdellah

Sudáfrica vs 2F

  • Hora: 2:00 p.m. 
  • Estadio: Al Barid

Lunes 5 de enero

Egipto vs 3D

  • Hora: 11:00 a.m.
  • Estadio: Agadir

Nigeria vs 3B/F

  • Hora: 2:00 p.m.
  • Estadio: Fez

Martes 6 de enero

Argelia vs 2D

  • Hora: 11:00 a.m. 
  • Estadio: Moulay Hassan

1F vs 2E

  • Hora: 2:00 p.m.
  • Estadio: Marrakech

¿Dónde ver los octavos de final de la Copa Africana de Naciones 2025?

Los octavos de final de la Copa Africana de Naciones 2025 se podrán ver EN VIVO por Claro Sports. En España, se será transmitido por Movistar+. 

Copa Africana de Naciones 2025 Copa Africana de Naciones CAN 2025

