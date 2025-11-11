Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Su último baile: Cristiano Ronaldo aseguró que el próximo Mundial será su último

A sus 40 años, Cristiano Ronaldo aún no piensa en el retiro.
A sus 40 años, Cristiano Ronaldo aún no piensa en el retiro. | Fuente: Europa Press
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El delantero portugués, de 40 años, jugará su sexto Mundial en la edición que se disputará el próximo año en Norteamérica.

El delantero portugués Cristiano Ronaldo, que a sus 40 años milita en el equipo Al Nassr de Arabia Saudita, afirmó este martes que la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 en Canadá, México y Estados Unidos será su última aparición en esta competición en la que lleva participando desde la que acogió Alemania en 2006.

"Seguro, es cierto porque tendré 41 años, y creo que en esta gran competición, no sé... Como decía, estoy disfrutando de este momento", respondió el luso en una entrevista en el foro de turismo TOURISE de Arabia Saudita sobre si el próximo Mundial será su último.

Tras ser preguntado por unas declaraciones recientes en las que afirmó que se retiraría "pronto", Cristiano bromeó con que "eso sucederá en diez años".

"Esto (en diez años) significa próximamente para mí. La gente cree que cuando hablo de retirarme pronto significa que será dentro de seis meses o un año. ¡Estoy bromeando!", dijo entre risas el cinco veces ganador del Balón de Oro.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

"Mi cuerpo está en buen estado"

Sin embargo, reconoció que "cuando uno llega a cierta edad, empieza a contar los meses rápidamente", aunque insistió en que se encuentra en un buen momento de forma, sigue marcando goles y que está disfrutando con el Al Nassr y el cuadro nacional portugués.

"En el fútbol, intento disfrutar de los goles. Como sabes, tengo 40 años e intento disfrutar del momento y seguir. Mi cuerpo está en buen estado, creo. En cuanto a mi desempeño en la selección nacional marco goles y ayudo al equipo. Quiero ganar títulos. Esta es mi vida", afirmó CR7, que se está acercando a la marca de mil goles oficiales.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Cristiano Ronaldo Fútbol Mundial 2026

RPP TV

En Vivo

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA