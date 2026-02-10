¿Regresa a las canchas? El enigmático mensaje de Cristiano Ronaldo ante posible fin de huelga en Al Nassr

A través de sus redes sociales, Cristiano Ronaldo envió un mensaje, que -según varios medios internacionales- representaría el fin de la huelga de la estrella mundial de Al Nassr, en su pulso contra la liga de Arabia Saudita.

'CR7' publicó una foto con el gesto de la victoria en medio de su protesta contra la política de fichajes del Fondo Soberano de Arabia Saudí (PIF) perjudica a su club, el Al Nassr.

Recordemos, que Cristiano Ronaldo no tuvo problemas en dejar de jugar por esta medida al perderse los encuentros ante Al Riyadh y contra el Al Ittihad, club que dejó Karim Benzema para jugar por Al Hilal.

A 39 goles de cumplir su objetivo de alcanzar los 1 000 antes de terminar su carrera, Cristiano volvería a las canchas en el choque contra FK Arkadag por la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de Asia 2.

¿Cristiano llegará este año a los 1 000 goles?

Con 41 años, Cristiano busca alcanzar el reto de anotar 1 000 goles. Ahora dispone de un mínimo de 16 encuentros oficiales con su club antes de finalizar el curso y de cinco choques con Portugal (dos amistosos y tres de la fase de grupos del Mundial).