Cristiano Ronaldo cumplió 41 años: ¿cuántos títulos lleva en su carrera y cuál fue el último?

Cristiano Ronaldo cumplió este jueves 41 años en una excelente forma física y sin visos de retirarse en el horizonte, gracias a una fortaleza mental que le hace seguir muy motivado pese a haberlo conseguido casi todo como futbolista.
A falta de un mundial, la leyenda de Real Madrid tiene en un gran palmarés, entre los cuales destaca las 4 Champions League con el cuadro madridista y 1 con el Manchester United.
Hay que indicar, que el último trofeo que sumó a su gran carrera fue el 12 de agosto de 2023, cuando se coronó campeón del Campeonato de Clubes Árabes con Al Nassr.
Los 36 títulos oficiales de Cristiano Ronaldo:
Sporting Lisboa (1 título)
- Supercopa de Portugal (2002)
Manchester United (10 títulos)
- 1 FA Cup (2004)
- 2 Carabao Cup (2006, 2009)
- 3 Premier League (2006/07, 2007/08, 2008/09)
- 2 Community Shield (2007, 2008)
- Champions League (2007/08)
- Mundial de clubes (2008)
Real Madrid (16 títulos)
- 2 Copas del Rey (2010/11, 2013/14)
- 2 Ligas españolas (2011/12, 2016/17)
- 2 Supercopas de España (2012, 2017)
- 4 Champions League (2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18)
- 3 Supercopas de Europa (2014, 2016, 2017)
- 3 Mundiales de clubes (2014, 2016, 2017)
Juventus (5 títulos)
- 2 Serie A (2018/19, 2019/20)
- 2 Supercopas de Italia (2018, 2020)
- Copa de Italia (2020/21)
Selección de Portugal (3 títulos)
- Eurocopa (2016)
- UEFA Nations League (2019)
- UEFA Nations League (2025)
Al Nassr (1 título)
- Campeonato de Clubes Árabes (2023)