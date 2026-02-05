Cristiano Ronaldo cumplió 41 años: ¿cuántos títulos lleva en su carrera y cuál fue el último?

Cristiano Ronaldo busca agrandar su leyenda al alcanzar los 1000 goles en su carrera.

Cristiano Ronaldo cumplió este jueves 41 años en una excelente forma física y sin visos de retirarse en el horizonte, gracias a una fortaleza mental que le hace seguir muy motivado pese a haberlo conseguido casi todo como futbolista.



A falta de un mundial, la leyenda de Real Madrid tiene en un gran palmarés, entre los cuales destaca las 4 Champions League con el cuadro madridista y 1 con el Manchester United.

Hay que indicar, que el último trofeo que sumó a su gran carrera fue el 12 de agosto de 2023, cuando se coronó campeón del Campeonato de Clubes Árabes con Al Nassr.

Los 36 títulos oficiales de Cristiano Ronaldo:

Sporting Lisboa (1 título)

Supercopa de Portugal (2002)

Manchester United (10 títulos)

1 FA Cup (2004)

2 Carabao Cup (2006, 2009)

3 Premier League (2006/07, 2007/08, 2008/09)

2 Community Shield (2007, 2008)

Champions League (2007/08)

Mundial de clubes (2008)

Real Madrid (16 títulos)

2 Copas del Rey (2010/11, 2013/14)

2 Ligas españolas (2011/12, 2016/17)

2 Supercopas de España (2012, 2017)

4 Champions League (2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18)

3 Supercopas de Europa (2014, 2016, 2017)

3 Mundiales de clubes (2014, 2016, 2017)

Juventus (5 títulos)

2 Serie A (2018/19, 2019/20)

2 Supercopas de Italia (2018, 2020)

Copa de Italia (2020/21)

Selección de Portugal (3 títulos)

Eurocopa (2016)

UEFA Nations League (2019)

UEFA Nations League (2025)



Al Nassr (1 título)

Campeonato de Clubes Árabes (2023)