Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Cristiano Ronaldo cumplió 41 años: ¿cuántos títulos lleva en su carrera y cuál fue el último?

Cristiano Ronaldo anotó 450 goles con Real Madrid.
Cristiano Ronaldo anotó 450 goles con Real Madrid. | Fuente: Real Madrid
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Cristiano Ronaldo busca agrandar su leyenda al alcanzar los 1000 goles en su carrera.

Cristiano Ronaldo cumplió este jueves 41 años en una excelente forma física y sin visos de retirarse en el horizonte, gracias a una fortaleza mental que le hace seguir muy motivado pese a haberlo conseguido casi todo como futbolista.

A falta de un mundial, la leyenda de Real Madrid tiene en un gran palmarés, entre los cuales destaca las 4 Champions League con el cuadro madridista y 1 con el Manchester United.

Hay que indicar, que el último trofeo que sumó a su gran carrera fue el 12 de agosto de 2023, cuando se coronó campeón del Campeonato de Clubes Árabes con Al Nassr.

Los 36 títulos oficiales de Cristiano Ronaldo:

Sporting Lisboa (1 título)

  • Supercopa de Portugal (2002)

Manchester United (10 títulos)

  • 1 FA Cup (2004)
  • 2 Carabao Cup (2006, 2009)
  • 3 Premier League (2006/07, 2007/08, 2008/09)
  • 2 Community Shield (2007, 2008)
  • Champions League (2007/08)
  • Mundial de clubes (2008)

Real Madrid (16 títulos)

  • 2 Copas del Rey (2010/11, 2013/14)
  • 2 Ligas españolas (2011/12, 2016/17)
  • 2 Supercopas de España (2012, 2017)
  • 4 Champions League (2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18)
  • 3 Supercopas de Europa (2014, 2016, 2017)
  • 3 Mundiales de clubes (2014, 2016, 2017)

Juventus (5 títulos)

  • 2 Serie A (2018/19, 2019/20)
  • 2 Supercopas de Italia (2018, 2020)
  • Copa de Italia (2020/21)

Selección de Portugal (3 títulos)

  • Eurocopa (2016)
  • UEFA Nations League (2019)
  • UEFA Nations League (2025)

Al Nassr (1 título)

  • Campeonato de Clubes Árabes (2023)
Te recomendamos
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Cristiano Ronaldo Al Nassr Real Madrid

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA