'Scary Movie' regresa con el tráiler más “terroríficamente incorrecto” y el elenco original de la saga

La sexta entrega de Scary Movie lanzó su primer tráiler oficial y promete llevar el humor negro al límite. Anna Faris, Regina Hall y los hermanos Wayans vuelven para parodiar las películas de terror más recientes.

“De esta nadie se salva”. Así lo advierte el primer tráiler oficial de Scary Movie, que llegó este lunes a las redes de Paramount Pictures con una promesa clara: este año no hay ningún lugar seguro. La sexta entrega de la franquicia apuesta por un humor aún más irreverente y recupera al elenco original que convirtió a la saga en un fenómeno desde el año 2000.

Estrenada hace 26 años, la primera Scary Movie parodiaba principalmente a Scream y Sé lo que hicieron el verano pasado, presentando a Cindy Campbell (Anna Faris), una estudiante que, junto a sus amigos, era perseguida por un asesino enmascarado tras un accidente en Halloween.

Ahora, más de dos décadas después, la historia trae de regreso a los personajes clásicos y suma nuevas caras, mientras apunta su sátira a algunas de las películas de terror más comentadas de los últimos años, como Pecadores —la más nominada al Oscar—, La sustancia, M3GAN, Halloween e incluso la serie Merlina.

Mira el tráiler de Scary Movie a continuación...

¿Qué vemos en el tráiler de Scary Movie?

Los hermanos Marlon, Shawn y Keenen Ivory Wayans, a cargo de la producción y el libreto, retoman el sello que definió a la franquicia: humor políticamente incorrecto sin filtros.

El adelanto, de casi dos minutos, arranca con Dei Meeks (Sydney Park) viajando en el metro cuando la atmósfera se vuelve inquietante. A su alrededor aparecen pasajeros con máscaras de íconos del terror como Jason, Pennywise, Chucky y M3GAN. Esta última realiza su famoso baile viral antes de acercarse a Dei y quitarse la máscara para revelar que, en realidad, es Ghostface.

La escena combina violencia caricaturesca con bromas sobre el lenguaje inclusivo y cultura pop, mientras suena The Real Slim Shady de Eminem de fondo, marcando el tono provocador que caracteriza a la saga.

El tráiler también muestra a Greg Phillippe (Lochlyn Munro), ahora convertido en alguacil, alertando que “un asesino en serie anda suelto”. Por su parte, Cindy Campbell (Anna Faris) asegura que lleva años preparándose para este momento, en una secuencia que recuerda a Destino final: Lazos de sangre.

Uno de los momentos más celebrados es el reencuentro entre Cindy y su inseparable amiga Brenda Meeks (Regina Hall). Además, el avance incluye referencias a títulos como Todo en todas partes al mismo tiempo, Sonríe, Terrifier 3, La sustancia y otras producciones recientes, dejando claro que ningún éxito del género quedará intacto.

¿De qué trata Scary Movie?

La sinopsis oficial adelanta que, 26 años después de sobrevivir a un asesino sospechosamente familiar, el cuarteto original vuelve a estar en la mira.

Marlon Wayans (Shorty), Shawn Wayans (Ray), Anna Faris (Cindy) y Regina Hall (Brenda) regresan para destrozar reboots, remakes, secuelas, precuelas, spin-offs, el llamado “terror elevado” y cualquier franquicia que presuma ser “la última entrega”.

Nada es sagrado. No queda cliché intacto. Y los Wayans prometen cruzar todas las líneas con una sátira que apunta tanto al cine de terror como a la cultura actual.

¿Quiénes integran el elenco de Scary Movie?

El reparto reúne a varias figuras clásicas y nuevas incorporaciones:

Anna Faris como Cindy Campbell

Regina Hall como Brenda Meeks

Marlon Wayans como Shorty Meeks

Shawn Wayans como Ray Wilkins

Jon Abrahams como Bobby Prinze

Lochlyn Munro como Greg Phillippe

Dave Sheridan como Doofy Gilmore

Cheri Oteri como Gail Hailstorm

Olivia Rose Keegan como Sara Campbell

Sydney Park como Dei Meeks



Anthony Anderson

Damon Wayans Jr.

Chris Elliott

Heidi Gardner



¿Cuándo se estrena Scary Movie?

Paramount Pictures confirmó que Scary Movie legará a los cines de Estados Unidos y Canadá el viernes 12 de junio. En Latinoamérica, incluido Perú, el estreno está previsto para el jueves 4 de junio.

