Aficionados festejaron cumpleaños de Cristiano Ronaldo con un "Siuuu" colectivo [VIDEO]

Aficionados mexicanos del central estado de Puebla que buscaban un Récord Guinness con el 'Siuuu' más grande del mundo, el festejo del futbolista portugués Cristiano Ronaldo, se conformaron con festejar el cumpleaños del astro portugués, quien cumplió 41 años este jueves 5 de febrero.

Los fanáticos de CR7, actual jugador del Al-Nassr de la Liga Profesional Saudí, decidieron celebrar la fecha con el 'Siuuu' colectivo en el zócalo de la ciudad de Puebla.

Personas participan en un evento por el cumpleaños del futbolista Cristiano Ronaldo en el Zócalo de Puebla (México).Fuente: EFE

No consiguieron el Récord Guinness

La convocatoria pretendió romper un Récord Guinness; sin embargo, no fue posible, sin embargo el ánimo no decayó y realizaron cánticos y el famoso 'Siuuu', ya que el motivo era festejar a su ídolo, el 5 de febrero que es su fecha de nacimiento.



Yuyo Sánchez, organizador del evento, dijo a EFE que esta actividad sirvió para hacer partícipe a sus fanáticos y a familias completas que aprovecharon el momento para convivir.



"El Siuuu es por el cumpleaños 41 de Cristiano a Ronaldo, vimos lo de la rosca más grande del mundo y quisimos hacer divertido o chistoso esta reunión y se nos ocurrió con el festejo de sus goles”, apuntó.

El astro portugués cumplió 41 años el jueves 5 de febrero del 2026.Fuente: EFE

¿El mejor jugador del mundo?

Jonhatan Montero Flores, fanático del fútbol, mencionó que es admirador de Cristiano Ronaldo desde pequeño.



"Yo soy fanático desde niño, así me lo inculcaron mis papás, soy seguidor de Cristiano Ronaldo desde pequeño, crecí con esa generación de jugadores del Real Madrid, y sus triunfos en la Champions, y desde ese entonces se ha convertido en mi futbolista favorito”, dijo.

Seguidores mexicanos del estado de Puebla tenían como objetivo imponer un Récord Guinness con el 'Siuuu' más grande del mundo. | Fuente: EFE