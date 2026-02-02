Cristiano Ronaldo se 'borra' de Al Nassr: ¿por qué fue ausencia en el partido contra Al Riyadh?

Cristiano Ronaldo, más allá de ser campeón con el Al Nassr en la Liga Profesional Saudí, se ha puesto la clara meta de alcanzar los 1 000 goles en su carrera profesional. Por ejemplo, el delantero portugués ya cuenta con 961 tantos.

Este lunes, el club de Cristiano Ronaldo juega contra Al Riyadh en una nueva fecha del campeonato y ha sorprendido la ausencia del popular 'CR7'. La misma no se debe a una lesión, sino más bien a una decisión personal de parte del internacional con la Selección de Portugal.

Según reporta A Bola, Cristiano se ha negado a jugar con el Al Nassr porque está descontento con la gestión que el Fondo de Gestión Pública de Arabia Saudí hace con su club, a diferencia de sus rivales.

Our XI. Trust the work. 🎯 pic.twitter.com/HSaorCEnA6 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) February 2, 2026

¿Qué pasa con Cristiano Ronaldo?

Según el citado medio, el atacante luso acusa que se tienen preferencias ante elencos como el Al Hilal en lo que respecta al tema de fichajes.

Considera que este conjunto no tiene obstáculos para lograr sus objetivos. Por ejemplo, según la prensa saudí, Karim Benzema -quien pertenece a Al Ittihad- podría unirse a este conjunto en las próximas horas.

Además, otro de los puntos que se pone sobre la mesa es el malestar de Cristiano Ronaldo hacia su propia directiva. Considera que la misma no hace los mayores esfuerzos para reforzarse de la mejor manera posible en la búsqueda del título de la Liga Profesional Saudí 2025-26.

Para lo que fue el partido ante Al Riyadh, Al Nassr tuvo una oncena titular conformada por Bento; Sultan, Simakan, Íñigo Martínez, Saad; Alhassan, Angelo, Ayman, Ghareeb; Sadio Mané y Joao Félix.

Caso similar al de Cristiano Ronaldo

La semana pasada, la prensa francesa sostuvo que Karim Benzema, quien jugó con Cristiano Ronaldo en Real Madrid, no jugará en Al Ittihad hasta nuevo aviso ya que considera que la oferta de renovación es "insultante".

"Fue percibida como una falta de respeto por el entorno del jugador, ya que equivaldría a jugar gratis", es lo que indica L'Equipe. El delantero acaba contrato con su equipo a mediados del presente año 2026.