Egipto vs Zimbabue EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 1 de la Copa Africana de Naciones 2025?

Egipto vs Zimbabue EN VIVO: se enfrentan este lunes 22 de diciembre por la primera fecha del grupo B de la Copa Africana de Naciones 2025. El encuentro se disputará en el Estadio Adrar, de la ciudad de Agadir, desde las 3:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Claro Sports y Win Sports. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
¿Cuándo y dónde juegan Egipto vs Zimbabue en vivo por la Copa Africana de Naciones 2025?
El partido entre Egipto vs Zimbabue se disputará este lunes 22 de diciembre en el Estadio Adrar de la ciudad de Agadir. El recinto tiene capacidad para 45 480 espectadores.
¿A qué hora juegan Egipto vs Zimbabue en vivo por la Copa Africana de Naciones 2025?
- En Perú, el partido Egipto vs Zimbabue comienza a las 3:00 p.m.
- En Egipto, el partido Egipto vs Zimbabue comienza a las 10:00 p.m.
- En Zimbabue, el partido Egipto vs Zimbabue comienza a las 10:00 p.m.
- En Colombia, el partido Egipto vs Zimbabue comienza a las 3:00 p.m.
- En Ecuador, el partido Egipto vs Zimbabue comienza a las 3:00 p.m.
- En Bolivia, el partido Egipto vs Zimbabue comienza a las 4:00 p.m.
- En Venezuela, el partido Egipto vs Zimbabue comienza a las 4:00 p.m.
- En Chile, el partido Egipto vs Zimbabue comienza a las 5:00 p.m.
- En Argentina, el partido Egipto vs Zimbabue comienza a las 5:00 p.m.
- En Brasil, el partido Egipto vs Zimbabue comienza a las 5:00 p.m.
- En Paraguay, el partido Egipto vs Zimbabue comienza a las 5:00 p.m.
- En Uruguay, el partido Egipto vs Zimbabue comienza a las 5:00 p.m.
¿Dónde ver el Egipto vs Zimbabue en vivo por TV y streaming?
El partido entre Egipto vs Zimbabue se podrá ver en VIVO por TV a través de Claro Sports. Vía streaming, será transmitido por el canal de YouTube de Claro Sport y por Win Sports.
Egipto vs Zimbabue: alineaciones posibles
Egipto: Mohamed El Shenawi; Mohamed Hany, Rami Rabia, Yassert Ibahim, Ahmed Fatouh; Marwan Ateya, Hamdy Fathy; Mohamed Salah, Eman Ashour, Omar Marmoush; Mostafa Mohamed.
Zimbabue: Washington Arubi; Brendan Galloway, Teenage Hadebe, Munashe Garananga, Divine Lunga; Marvelous Nakamba, Jonah Fabish, Andrew Ferai Rinomhota; Bill Antonio, Macauley Bonne y Prince Dube.