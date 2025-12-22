Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Egipto vs Zimbabue EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 1 de la Copa Africana de Naciones 2025?

Egipto vs Zimbabue EN VIVO | Guía de TV Copa Africana de Naciones
Egipto vs Zimbabue EN VIVO | Guía de TV Copa Africana de Naciones | Fuente: RPP | Fotógrafo: RPP
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Egipto vs Zimbabue EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la fecha 1 del grupo B de la Copa Africana de Naciones 2025.

Egipto vs Zimbabue EN VIVO: se enfrentan este lunes 22 de diciembre por la primera fecha del grupo B de la Copa Africana de Naciones 2025. El encuentro se disputará en el Estadio Adrar, de la ciudad de Agadir, desde las 3:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Claro Sports y Win Sports. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

¿Cuándo y dónde juegan Egipto vs Zimbabue en vivo por la Copa Africana de Naciones 2025?

El partido entre Egipto vs Zimbabue se disputará este lunes 22 de diciembre en el Estadio Adrar de la ciudad de Agadir. El recinto tiene capacidad para 45 480 espectadores.

¿A qué hora juegan Egipto vs Zimbabue en vivo por la Copa Africana de Naciones 2025?

  • En Perú, el partido Egipto vs Zimbabue comienza a las 3:00 p.m.
  • En Egipto, el partido Egipto vs Zimbabue comienza a las 10:00 p.m.
  • En Zimbabue, el partido Egipto vs Zimbabue comienza a las 10:00 p.m.
  • En Colombia, el partido Egipto vs Zimbabue comienza a las 3:00 p.m.
  • En Ecuador, el partido Egipto vs Zimbabue comienza a las 3:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido Egipto vs Zimbabue comienza a las 4:00 p.m.
  • En Venezuela, el partido Egipto vs Zimbabue comienza a las 4:00 p.m.
  • En Chile, el partido Egipto vs Zimbabue comienza a las 5:00 p.m.
  • En Argentina, el partido Egipto vs Zimbabue comienza a las 5:00 p.m.
  • En Brasil, el partido Egipto vs Zimbabue comienza a las 5:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido Egipto vs Zimbabue comienza a las 5:00 p.m.
  • En Uruguay, el partido Egipto vs Zimbabue comienza a las 5:00 p.m.

¿Dónde ver el Egipto vs Zimbabue en vivo por TV y streaming?

El partido entre Egipto vs Zimbabue se podrá ver en VIVO por TV a través de Claro Sports. Vía streaming, será transmitido por el canal de YouTube de Claro Sport y por Win Sports.

Egipto vs Zimbabue: alineaciones posibles

Egipto: Mohamed El Shenawi; Mohamed Hany, Rami Rabia, Yassert Ibahim, Ahmed Fatouh; Marwan Ateya, Hamdy Fathy; Mohamed Salah, Eman Ashour, Omar Marmoush; Mostafa Mohamed.

Zimbabue: Washington Arubi; Brendan Galloway, Teenage Hadebe, Munashe Garananga, Divine Lunga; Marvelous Nakamba, Jonah Fabish, Andrew Ferai Rinomhota; Bill Antonio, Macauley Bonne y Prince Dube.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Selección de Egipto Selección de Zimbabue Copa Africana de Naciones 2025 CAN 2025 video videos videos mas vistos

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA