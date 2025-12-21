Últimas Noticias
Tabla posiciones Copa Africana de Naciones 2025 EN VIVO: sigue los resultados de los equipos en la fecha 1 del torneo

Tabla posiciones Copa Africana de Naciones 2025 EN VIVO:
Conoce los resultados y la tabla de posiciones de la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones 2025.

Marruecos acoge la Copa Africana de Naciones 2025 con un clima de euforia tras los últimos triunfos de los Leones del Atlas a nivel mundial y continental. De hecho, el país no ha escatimado fondos para el torneo más importante de África, que comenzará el domingo 21 de diciembre y culminará el próximo 18 de enero.

Para esta edición, la CAN reúne a 24 selecciones del continente, y todos los partidos se disputarán en nueve estadios nuevos —o remodelados— de seis ciudades.

Conoce, a continuación, la tabla de posiciones de la Copa Africana de Naciones de cada uno de los grupos.

Tabla de posiciones de la Copa Africana de Naciones 2025 EN VIVO

Grupo A

EquipoPJPGPEPPDFPuntos
Comoras





Malí





Marruecos





Zambia






Grupo B

EquipoPJPGPEPPDFPuntos
Angola





Egipto





Sudáfrica





Zimbabue






Grupo C

EquipoPJPGPEPPDFPuntos
Nigeria





Tanzania





Túnez





Uganda






Grupo D

EquipoPJPGPEPPDFPuntos
Benín





Botsuana





RD Congo





Senegal






Grupo E

EquipoPJPGPEPPDFPuntos
Argelia





Burkina Faso





Guinea Ecuatorial





Sudán






Grupo F

EquipoPJPGPEPPDFPuntos
Camerún





Gabón





Costa de Marfil





Mozambique





Calendarios de los partidos de la Copa Africana de Naciones 2025

Domingo 21 de diciembre

2:00 p.m. | Marruecos vs Comoras ---> Grupo A


Lunes 22 de diciembre

9:00 a.m. | Mali vs Zambia ---> Grupo A

12:00 p.m. | Sudáfrica vs Angola ---> Grupo B

3:00 p.m. | Egipto vs Zimbabue ---> Grupo B


Martes 23 de diciembre

7:30 a.m. | RC Congo vs Benin ---> Grupo D

10:00 a.m. | Senegal vs Botsuana ---> Grupo D

12:30 p.m. | Nigeria vs Tanzania ---> Grupo C

3:00 p.m. | Túnez vs Uganda ---> Grupo C


Miércoles 24 de diciembre

7:30 a.m. | Burkina Faso vs Guinea Ecuatorial ---> Grupo E

10:00 a.m. | Argelia vs Sudán ---> Grupo E

12:30 p.m. | Costa de Marfil vs Mozambique ---> Grupo F

3:00 p.m. | Camerún vs Gabón ---> Grupo F


Viernes 26 de diciembre

7:30 a.m. | Angola vs Zimbabue ---> Grupo B

10:00 a.m. | Egipto vs Sudáfrica ---> Grupo B

12:30 p.m. | Zambia vs Comoras ---> Grupo A

3:00 p.m. | Marruecos vs Mali ---> Grupo A


Sábado 27 de diciembre

7:30 a.m. | Benin vs Botsuana ---> Grupo D

10:00 a.m. | Senegal vs RD Congo ---> Grupo D

12:30 p.m. | Uganda vs Tanzania ---> Grupo C

3:00 p.m. | Nigeria vs Túnez ---> Grupo C


Domingo 28 de diciembre

7:30 a.m. | Gabón vs Mozambique ---> Grupo F

10:00 a.m. | Guinea Ecuatorial vs Sudán ---> Grupo E

12:30 p.m. | Argelia vs Burkina Faso ---> Grupo E

3:00 p.m. | Costa de Marfil vs Camerún ---> Grupo F


Lunes 29 de diciembre

11:00 a.m. | Zimbabue vs Sudáfrica ---> Grupo B

11:00 a.m. | Angola vs Egipto ---> Grupo B

2:00 p.m. | Zambia vs Marruecos ---> Grupo A

2:00 p.m. | Comoras vs Malí ---> Grupo A


Martes 30 de diciembre

11:00 a.m. | Uganda vs Nigeria ---> Grupo C

11:00 a.m. | Tanzania vs Túnez ---> Grupo C

2:00 p.m. | Botsuana vs RD Congo ---> Grupo D

2:00 p.m. | Benín vs Senegal ---> Grupo D


Miércoles 31 de diciembre

11:00 a.m. | Guinea Ecuatorial vs Argelia ---> Grupo E

11:00 a.m. | Sudán vs Burkina Faso ---> Grupo E

2:00 p.m. |  Gabón vs Costa de Marfil---> Grupo F

2:00 p.m. | Mozambique vs Camerún ---> Grupo F

¿Dónde ver la Copa Africana de Naciones 2025 por TV y streaming?

La Copa Africana de Naciones 2025 se podrá ver EN VIVO por TV a través de Claro Sports. Vía streaming, se podrá apreciar el canal de YouTube de Claro Sports y por Win Sports. Además, se podrán seguir el minuto a minuto de cada uno de los cotejos por RPP.pe.

