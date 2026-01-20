Últimas Noticias
Sin espacio: Barcelona anunció el préstamo de Ter Stegen al Girona

Ter Stegen jugará en Girona hasta finales de temporada
Ter Stegen jugará en Girona hasta finales de temporada | Fuente: X | Fotógrafo: @FCBarcelona
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Ter Stegen fue cedido al Girona hasta finales de temporada. El alemán busca minutos de cara al Mundial 2026.

FC Barcelona anunció el préstamo del portero alemán Marc-André Ter Stegen al Girona hasta el final de la presente temporada.

El arquero, ya recuperado de la lesión en la espalda que lo ha mantenido apartado de los terrenos de juego durante el primer tramo de la temporada, buscaba un club donde tener minutos de cara al Mundial, ya que Joan García se ha convertido en titular indiscutible para Hansi Flick.

El capitán azulgrana, con contrato hasta el 2028, fue suplente del arquero catalán incluso en el partido de la Copa del Rey del jueves de la semana pasada en el campo del Racing de Santander (0-2).

Girona y su presente en la portería

De esta manera, Girona encuentra un portero para cubrir el adiós de Dominik Livakovic, quien desea —al igual que el alemán— encontrar minutos con miras a la Copa del Mundo. La incógnita es si Míchel sentará a Paulo Gazzaniga, portero titular, para dar la titularidad a Ter Stegen.

No lo hizo la temporada pasada con Pau López ni en la presente con Livakovic: los dos llegaron cedidos del Olympique de Marsella y el Fenerbahçe, respectivamente, y decidieron salir a mitad de temporada porque no tenían minutos. 

Gazzaniga ha sido uno de los nombres más señalados en la mala primera vuelta del Girona, pero ha ido creciendo y mejorando como el resto de la plantilla y Míchel ha ido reiterando su confianza en el argentino.

Marc-André Ter Stegen FC Barcelona LaLiga

