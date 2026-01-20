Sin espacio: Barcelona anunció el préstamo de Ter Stegen al Girona

FC Barcelona anunció el préstamo del portero alemán Marc-André Ter Stegen al Girona hasta el final de la presente temporada.



El arquero, ya recuperado de la lesión en la espalda que lo ha mantenido apartado de los terrenos de juego durante el primer tramo de la temporada, buscaba un club donde tener minutos de cara al Mundial, ya que Joan García se ha convertido en titular indiscutible para Hansi Flick.



El capitán azulgrana, con contrato hasta el 2028, fue suplente del arquero catalán incluso en el partido de la Copa del Rey del jueves de la semana pasada en el campo del Racing de Santander (0-2).



FC Barcelona have reached an agreement with Girona FC for the loan of Marc ter Stegen until 30 June 2026. pic.twitter.com/BafxT8R0c1 — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 20, 2026

Girona y su presente en la portería

De esta manera, Girona encuentra un portero para cubrir el adiós de Dominik Livakovic, quien desea —al igual que el alemán— encontrar minutos con miras a la Copa del Mundo. La incógnita es si Míchel sentará a Paulo Gazzaniga, portero titular, para dar la titularidad a Ter Stegen.

No lo hizo la temporada pasada con Pau López ni en la presente con Livakovic: los dos llegaron cedidos del Olympique de Marsella y el Fenerbahçe, respectivamente, y decidieron salir a mitad de temporada porque no tenían minutos.



Gazzaniga ha sido uno de los nombres más señalados en la mala primera vuelta del Girona, pero ha ido creciendo y mejorando como el resto de la plantilla y Míchel ha ido reiterando su confianza en el argentino.



