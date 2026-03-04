Transportistas bloquean tramo de la av. Néstor Gambetta tras ataque armado contra combi

Un grupo de transportistas paralizó sus funciones y bloqueó un tramo de la avenida Néstor Gambetta, en el Callao, en protesta por el ataque que sufrió una unidad de la empresa Acosta la noche del último martes.

El ataque armado ocurrió a la altura del túnel en el sector de Márquez, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron a la unidad y dispararon en repetidas ocasiones por el lado de la ventana del conductor.

Los manifestantes pertenecen a las empresas Aries, Minivisa, Acorsa, Marcos, Satélite y Vencasa, cuyas unidades cumplen su habitual ruta por la citada avenida.

Conductor habría fallecido

En diálogo con RPP, uno de los transportistas ofreció una actualización sobre el estado del chofer baleado, un joven de 19 años identificado como Kenjo Juan Mendocilla Estela, afirmando que habría perdido la vida producto del ataque.

"El compañero acaba de fallecer, temprano. No aguantó más (...) Lo auxiliaron y lo trasladaron al hospital, pero ya por los impactos de bala ya no pudo resistir", manifestó.

Sostuvo también que no han recibido apoyo por parte de la Policía Nacional en materia de seguridad durante la realización de sus labores.

"Las cosas como son, hay que ser claros y precisos, la Policía no hace nada; ellos se plantan así cuando hay así problemas, pero de ahí no nos apoyan en nada", apuntó.

De momento, un contingente policial ha llegado hasta este punto, desplegándose por distintos tramos de la zona. En tanto, los choferes no han descartado sumarse a próximos paros que se puedan realizar tanto en Lima como en Callao.