Se acabó la sequía: Fiorentina ganó por primera vez en lo que va de temporada en la Serie A

Se acabó el calvario. Siete meses después, desde el 25 de mayo, en la última jornada de la temporada pasada, Fiorentina -actual colista- volvió a ganar en la Serie A 2025-26. Fue un 5-1 frente al Udinese, que se quedó con diez jugadores a los ocho minutos por la expulsión de su portero, el nigeriano Maduks Okoye.

Con una goleada despegó el conjunto de Fiorentina que dirige Paolo Vanoli en la presente temporada (5-1) en el Estadio Aretmio Franchi, alentada por un error del meta visitante, que salió de su área y cometió una falta desproporcionada sobre Moise Kean, que le encaraba en solitario.

Fue determinante. El portero africano dejó el campo con roja directa y el rumano Razvan Sava, meta suplente, tuvo que saltar al terreno de juego contra Fiorentina.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Fiorentina saboreó otra vez una victoria

Llevaba nueve derrotas y seis empates en las quince jornadas disputadas el combinado 'viola', que se sitúa ahora a cinco puntos de la salvación que marca el Parma. Sigue último el cuadro de David de Gea, pero ahora a dos puntos del Pisa y a tres del Verona, penúltimo y antepenúltimo, respectivamente.

Disfrutó de goles el público del Artemio Franchi en un duelo que se rompió a los viente minutos con un tanto en una jugada a balón parado. Rolando Mandragora marcó con un disparo desde la frontal después de recibir el esférico de Nicolo Fabioli.

El segundo y el tercero llegaron en el tramo final del primer tiempo. El 2-0 lo anotó el islandés Albert Gudmundsson a pase de Fabiano Parisi y el siguiente, en el añadido, lo firmó de cabeza Cher Ndour tras un centro al área de Nicolo Fagioli.

Moise Kean hizo los dos restantes en la Fiorentina y entre ambos llegó el del único de los visitantes, anotado por Oumar Solet a pase de Jakub Pietrowski.

Previamente, el Cagliari fue incapaz de ganar al Pisa (2-2) y distanciarse del descenso. Pisa es penúltimo. Torino ganó a domicilio al Sassuolo con un gol de penalti del croata Nikola Vlasic (0-1).