Barcelona vs. Villarreal: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la fecha 17 de LaLiga en La Cerámica?

Barcelona vs. Villarreal EN VIVO: se enfrentan este domingo 21 de diciembre en el Estadio de la Cerámica, en Villarreal (España), por la fecha 17 de LaLiga 2025-2026. El partido se jugará a partir de las 10:15 a.m. (hora peruana) y la transmisión del compromiso podrá seguirse por ESPN y Disney+ Premium. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





Prueba de máximo nivel para el líder en el último partido del 2025. Barcelona visita al Villarreal cuando ya se ha asegurado pasar las fiestas de cierre de año en lo más alto de LaLiga, pero que no puede permitirse bajar el ritmo.

El Barça no puede relajarse, no solo porque el Real Madrid sigue a su zaga a cuatro puntos al inicio de la jornada 17, sino porque en caso de tropiezo el propio Submarino Amarillo amenazaría muy de cerca en la tabla.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Villarreal vs Barcelona: ¿cómo llegan a la fecha 17 de LaLiga 2025?

Villarreal llega a la contienda tras ser eliminado a mitad de semana por el Real Racing Club de Santander en los 16vos de final de la Copa del Rey. Por su lado, Barcelona se estrenó en el mismo torneo con la victoria 2-0 ante Guadalajara.

¿Cuándo y dónde juegan Villarreal vs Barcelona EN VIVO por la fecha 17 de LaLiga 2025?

El partido del Barcelona frente a Villarreal fue programado para el domingo 21 de diciembre en el Estadio de la Cerámica, en Villarreal (España). El recinto tiene una capacidad para recibir a 23 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Villarreal vs Barcelona EN VIVO por la fecha 17 de LaLiga 2025?

En Perú , el partido Villarreal vs. Barcelona comienza a las 10:15 a.m.

, el partido Villarreal vs. Barcelona comienza a las 10:15 a.m. En España , el partido Villarreal vs. Barcelona comienza a las 4:15 p.m.

, el partido Villarreal vs. Barcelona comienza a las 4:15 p.m. En Colombia, el partido Villarreal vs. Barcelona comienza a las 10:15 a.m.

En Ecuador, el partido Villarreal vs. Barcelona comienza a las 10:15 a.m.

En Chile, el partido Villarreal vs. Barcelona comienza a las 12:15 p.m.

En Bolivia, el partido Villarreal vs. Barcelona comienza a las 11:15 a.m.

En Venezuela, el partido Villarreal vs. Barcelona comienza a las 11:15 a.m.

En Argentina, el partido Villarreal vs. Barcelona comienza a las 12:15 p.m.

En Brasil, el partido Villarreal vs. Barcelona comienza a las 12:15 p.m.

En Uruguay, el partido Villarreal vs. Barcelona comienza a las 12:15 p.m.

En México (CDMX), el partido Villarreal vs. Barcelona comienza a las 09:15 a.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Villarreal vs. Barcelona comienza a las 10:15 a.m.

¿Qué canal TV transmite el Villarreal vs Barcelona EN VIVO?

El partido del fútbol español será transmitido a todo el Perú en TV a través de la señal de ESPN y vía streaming por Disney+ Premium (dispositivos como celulares, tablets, PC y más). En México el compromiso va por la señal de Sky Sports y en España por Movistar LaLiga+. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

Villarreal vs Barcelona: alineaciones posibles

Villarreal: Luiz Júnior; Navarro, Marín, Veiga, Pedraza; Buchanan, Dani Parejo, Comesaña, Moleiro; Oluwaseyi y Ayoze.

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde; Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha, Marcus Rashford; y Ferran Torres.

Villarreal vs. Barcelona: últimos resultados

17/12/2025 | Racing Club 2-1 Villarreal – Copa del Rey

10/12/2025 | Villarreal 2-3 Copenhague – Champions League

06/12/2025 | Villarreal 2-0 Getafe – LaLiga

16/12/2025 | Guadalajara 0-2 Barcelona – Copa del Rey

13/12/2025 | Barcelona 2-0 Osasuna – LaLiga

09/12/2025 | Barcelona 2-1 Eintracht Frankfurt – Champions League