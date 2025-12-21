La edad es lo de menos: Thiago Silva, a sus 41 años, es nuevo fichaje del Porto

Vuelve al fútbol del exterior. Tras finalizar la temporada en el Brasilerao 2025, Porto hizo oficial el fichaje del experimentado defensa brasilero Thiago Silva, quien actualmente tiene 41 años.

"Un deseo infinito de escribir una nueva historia con nosotros. Thiago Silva es otra vez un dragón", fue lo que indicaron desde Porto en sus redes sociales. La publicación fue acompañada de una imagen del zaguero central, internacional con la Selección de Brasil, con la camiseta del cuadro luso.

Luego, dieron cuenta del pasado de Thiago Silva con la camiseta del 'dragao'. El tramo final de su carrera profesional la pasará en la liga portuguesa de primera división.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Thiago Silva, una vez más en Porto

"Regresa al club que defendió en la temporada 2004-05, jugando entonces solo para el FC Porto B. Es como cerrar un ciclo perfecto, volver a un lugar familiar, en busca de lo que le faltaba entonces: la gloria con el primer equipo", indicó el club en su página web.

Además, agregaron que el jugador "es un nombre que no necesita presentación. A sus 41, tiene una carrera que habla por sí sola, representando, entre otros, a clubes como el AC Milan, el Paris Saint-Germain y Chelsea".

A lo largo de su carrera profesional, Thiago Silva ha ganado una Champions League, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, siete ligas de Francia, una Serie A, una Copa de Brasil, cinco Copas de Francia, seis Copas de la Liga francesa, cinco Supercopas de Francia y una Supercopa de Italia. A estos trofeos se suman la Copa América y la Copa Confederaciones ganadas con la 'Canarinha'.

En tanto, desde el Porto añadieron que el defensa firmó hasta final de temporada, con opción a una temporada más. Llega sin coste alguno, dado su estatus de agente libre.

También, se espera que sea tomado en cuenta con el DT de la Selección de Brasil, Carlo Ancelotti, de cara al próximo Mundial 2026.